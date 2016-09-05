武汉消防温馨提示：开学了 校园防火要注意图文：武汉诞生首个合法个人募捐基金本月起不定期公布失信惩戒案例千余元治疗费难住报恩的侯师傅不招标不公示就签订施工合同中秋放假三天高速公路不免费
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 第4版 综合
·武汉消防温馨提示：开学了 校园防火要注意
·图文：武汉诞生首个合法个人募捐基金
·本月起不定期公布失信惩戒案例
·千余元治疗费难住报恩的侯师傅
·不招标不公示就签订施工合同
·中秋放假三天高速公路不免费
楚天都市报电子版
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4 综合 2016.9.5 星期一
中秋放假三天高速公路不免费
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者胡勇谋实习生甘芸柯焕焕）根据国务院办公厅的安排，今年中秋节放假三天，9月15日（星期四，中秋节）至9月17日放假调休，9月18日（星期日）上班。中秋节三天假期高速公路不免费。
    省高速公路管理局相关人士称，免费通行的只有春节、清明节、劳动节、国庆节四个节假日及连休日，中秋节、端午节不免费。免费通行政策虽已执行多年，但仍有市民不清楚。


   