查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第4版 综合 ·武汉消防温馨提示：开学了 校园防火要注意 ·图文：武汉诞生首个合法个人募捐基金 ·本月起不定期公布失信惩戒案例 ·千余元治疗费难住报恩的侯师傅 ·不招标不公示就签订施工合同 ·中秋放假三天高速公路不免费 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 财经 第15版 : 教卫 第16版 : 跑腿 第17版 : 楚动 第18版 : 小小作家 第19版 : 体育 第2版 : 聚焦G20杭州峰会 第20版 : 文娱 第21版 : 广告 第22版 : 书香 第23版 : 读吧 第24版 : 影集 第3版 : 聚焦G20杭州峰会 第4版 : 综合 第5版 : 关注 第6版 : 调查 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 专版 · 武汉消防温馨提示：开学了 校园 · 图文：武汉诞生首个合法个人募捐 · 本月起不定期公布失信惩戒案例 · 千余元治疗费难住报恩的侯师傅 · 不招标不公示就签订施工合同 · 中秋放假三天高速公路不免费 4 综合 2016.9.5 星期一 中秋放假三天高速公路不免费 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者胡勇谋实习生甘芸柯焕焕）根据国务院办公厅的安排，今年中秋节放假三天，9月15日（星期四，中秋节）至9月17日放假调休，9月18日（星期日）上班。中秋节三天假期高速公路不免费。

省高速公路管理局相关人士称，免费通行的只有春节、清明节、劳动节、国庆节四个节假日及连休日，中秋节、端午节不免费。免费通行政策虽已执行多年，但仍有市民不清楚。





