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·图文：武汉诞生首个合法个人募捐基金
·本月起不定期公布失信惩戒案例
·千余元治疗费难住报恩的侯师傅
·不招标不公示就签订施工合同
·中秋放假三天高速公路不免费
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武汉消防温馨提示：开学了 校园
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图文：武汉诞生首个合法个人募捐
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本月起不定期公布失信惩戒案例
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千余元治疗费难住报恩的侯师傅
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不招标不公示就签订施工合同
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中秋放假三天高速公路不免费
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综合
2016.9.5 星期一
中秋放假三天高速公路不免费
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者胡勇谋实习生甘芸柯焕焕）根据国务院办公厅的安排，今年中秋节放假三天，9月15日（星期四，中秋节）至9月17日放假调休，9月18日（星期日）上班。中秋节三天假期高速公路不免费。
省高速公路管理局相关人士称，免费通行的只有春节、清明节、劳动节、国庆节四个节假日及连休日，中秋节、端午节不免费。免费通行政策虽已执行多年，但仍有市民不清楚。