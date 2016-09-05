查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第4版 综合 ·武汉消防温馨提示：开学了 校园防火要注意 ·图文：武汉诞生首个合法个人募捐基金 ·本月起不定期公布失信惩戒案例 ·千余元治疗费难住报恩的侯师傅 ·不招标不公示就签订施工合同 ·中秋放假三天高速公路不免费 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 财经 第15版 : 教卫 第16版 : 跑腿 第17版 : 楚动 第18版 : 小小作家 第19版 : 体育 第2版 : 聚焦G20杭州峰会 第20版 : 文娱 第21版 : 广告 第22版 : 书香 第23版 : 读吧 第24版 : 影集 第3版 : 聚焦G20杭州峰会 第4版 : 综合 第5版 : 关注 第6版 : 调查 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 专版 · 武汉消防温馨提示：开学了 校园 · 图文：武汉诞生首个合法个人募捐 · 本月起不定期公布失信惩戒案例 · 千余元治疗费难住报恩的侯师傅 · 不招标不公示就签订施工合同 · 中秋放假三天高速公路不免费 4 综合 2016.9.5 星期一 不招标不公示就签订施工合同 硚口一名干部受党内严重警告处分 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者郭文杰通讯员肖融冰段晨晨）昨日，武汉市纪委通报，自十八大以来，硚口区纪检监察部门共约谈函询247人次、党纪政纪轻处分和组织处理288人次、党纪政纪重处分和重大职务调整28人次，移送司法机关16人，其中党纪政纪轻处分和组织处理占处分总人数的91.1%。

其中，硚口区人大代表、某社区卫生服务中心主任周某，其所在的社区服务中心办公室失火，需维修凉棚。周某仅与班子主要成员和经办领导口头通气，就与私人老板石某签订了总价为40万元的工程合同。另外，周某在治疗腰椎疾病的过程中，连续20多天让李某某等两名在职职工脱岗开私车从汉口送其到武昌某医院治疗。

硚口区卫计委党委研究决定，给予周某党内严重警告处分。





