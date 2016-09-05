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本月起不定期公布失信惩戒案例
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千余元治疗费难住报恩的侯师傅
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不招标不公示就签订施工合同
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中秋放假三天高速公路不免费
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综合
2016.9.5 星期一
投桃报李送废报纸给婆婆卖 不料婆婆被藏獒咬伤
千余元治疗费难住报恩的侯师傅
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者刘孝斌黄士峰）在洪山区一家工厂打工的侯师傅，将废报纸送给曾关心过自己的周婆婆去卖，没想到婆婆出门时被工厂一只藏獒咬伤。昨日，婆婆的家属找到侯师傅要求他承担治疗费，经济困难的侯师傅被难住了。
50岁的侯师傅是河南人，在洪山区白沙洲大道某机械厂做油漆工。周婆婆在该厂附近卖菜，曾给侯师傅送过几回菜，令他很感激。
3日下午6时许，侯师傅在街边闲逛，碰到周婆婆在买水果，想到自己宿舍有一箱废报纸，他让周婆婆拿去卖。两人拿了报纸，快出厂区铁门时，厂区的藏獒看见有陌生人，追了过来，侯师傅赶紧驱赶，但周婆婆还是被藏獒咬了几口。送医后，周婆婆左大腿等部位共发现3处伤口，医生为她注射了狂犬疫苗和血清。
昨日上午，周婆婆的女儿等家属找到侯师傅，称她们很感谢侯师傅的好心，也知道他是好人，但婆婆是侯师傅带进工厂才受的伤，目前共花了1600多元医疗费，希望侯师傅支付这笔费用。
周婆婆的妹妹介绍，姐姐今年63岁，仙桃人，多年前丈夫就已去世，她独自照顾5个子女。目前她在白沙洲一带做绿化工作，还要供最小的儿子读书，经济条件不好。
侯师傅称，他本来是好心，没想到会导致婆婆受伤，心里特别难受，一夜未睡。他愿意承担责任，但其妻已去世10多年，有一个儿子刚上大学，经济确实困难，深感无奈。
昨日10时许，记者在该工厂看到，在厂区一间杂物房内，拴着一只藏獒。由于工厂周末放假，记者没有找到负责人。门卫张师傅说，藏獒白天拴在屋内，晚上工人下班后才会放出来看守有20多亩地大的厂区。
目前，周婆婆的家人已报警，洪山警方已介入协调处理。
北京友恒(武汉)律师事务所主任秦小双表示，侯师傅明知厂内有藏獒并可能咬伤陌生人，将非厂内人员带进工厂，造成婆婆受伤，应承担部分责任。同时，藏獒属工厂所有，工厂也应该承担部分责任。
根据《武汉市养犬管理条例》，洪山区为限养区，除科研机构、演艺团体、动物园和治安重点保护单位外，其他单位禁止养犬。