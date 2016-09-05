查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第4版 综合 ·武汉消防温馨提示：开学了 校园防火要注意 ·图文：武汉诞生首个合法个人募捐基金 ·本月起不定期公布失信惩戒案例 ·千余元治疗费难住报恩的侯师傅 ·不招标不公示就签订施工合同 ·中秋放假三天高速公路不免费 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 财经 第15版 : 教卫 第16版 : 跑腿 第17版 : 楚动 第18版 : 小小作家 第19版 : 体育 第2版 : 聚焦G20杭州峰会 第20版 : 文娱 第21版 : 广告 第22版 : 书香 第23版 : 读吧 第24版 : 影集 第3版 : 聚焦G20杭州峰会 第4版 : 综合 第5版 : 关注 第6版 : 调查 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 专版 · 武汉消防温馨提示：开学了 校园 · 图文：武汉诞生首个合法个人募捐 · 本月起不定期公布失信惩戒案例 · 千余元治疗费难住报恩的侯师傅 · 不招标不公示就签订施工合同 · 中秋放假三天高速公路不免费 4 综合 2016.9.5 星期一 投桃报李送废报纸给婆婆卖 不料婆婆被藏獒咬伤 千余元治疗费难住报恩的侯师傅 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者刘孝斌黄士峰）在洪山区一家工厂打工的侯师傅，将废报纸送给曾关心过自己的周婆婆去卖，没想到婆婆出门时被工厂一只藏獒咬伤。昨日，婆婆的家属找到侯师傅要求他承担治疗费，经济困难的侯师傅被难住了。

50岁的侯师傅是河南人，在洪山区白沙洲大道某机械厂做油漆工。周婆婆在该厂附近卖菜，曾给侯师傅送过几回菜，令他很感激。

3日下午6时许，侯师傅在街边闲逛，碰到周婆婆在买水果，想到自己宿舍有一箱废报纸，他让周婆婆拿去卖。两人拿了报纸，快出厂区铁门时，厂区的藏獒看见有陌生人，追了过来，侯师傅赶紧驱赶，但周婆婆还是被藏獒咬了几口。送医后，周婆婆左大腿等部位共发现3处伤口，医生为她注射了狂犬疫苗和血清。

昨日上午，周婆婆的女儿等家属找到侯师傅，称她们很感谢侯师傅的好心，也知道他是好人，但婆婆是侯师傅带进工厂才受的伤，目前共花了1600多元医疗费，希望侯师傅支付这笔费用。

周婆婆的妹妹介绍，姐姐今年63岁，仙桃人，多年前丈夫就已去世，她独自照顾5个子女。目前她在白沙洲一带做绿化工作，还要供最小的儿子读书，经济条件不好。

侯师傅称，他本来是好心，没想到会导致婆婆受伤，心里特别难受，一夜未睡。他愿意承担责任，但其妻已去世10多年，有一个儿子刚上大学，经济确实困难，深感无奈。

昨日10时许，记者在该工厂看到，在厂区一间杂物房内，拴着一只藏獒。由于工厂周末放假，记者没有找到负责人。门卫张师傅说，藏獒白天拴在屋内，晚上工人下班后才会放出来看守有20多亩地大的厂区。

目前，周婆婆的家人已报警，洪山警方已介入协调处理。

北京友恒(武汉)律师事务所主任秦小双表示，侯师傅明知厂内有藏獒并可能咬伤陌生人，将非厂内人员带进工厂，造成婆婆受伤，应承担部分责任。同时，藏獒属工厂所有，工厂也应该承担部分责任。

根据《武汉市养犬管理条例》，洪山区为限养区，除科研机构、演艺团体、动物园和治安重点保护单位外，其他单位禁止养犬。





