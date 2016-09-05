查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第4版 综合 ·武汉消防温馨提示：开学了 校园防火要注意 ·图文：武汉诞生首个合法个人募捐基金 ·本月起不定期公布失信惩戒案例 ·千余元治疗费难住报恩的侯师傅 ·不招标不公示就签订施工合同 ·中秋放假三天高速公路不免费 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 财经 第15版 : 教卫 第16版 : 跑腿 第17版 : 楚动 第18版 : 小小作家 第19版 : 体育 第2版 : 聚焦G20杭州峰会 第20版 : 文娱 第21版 : 广告 第22版 : 书香 第23版 : 读吧 第24版 : 影集 第3版 : 聚焦G20杭州峰会 第4版 : 综合 第5版 : 关注 第6版 : 调查 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 专版 · 武汉消防温馨提示：开学了 校园 · 图文：武汉诞生首个合法个人募捐 · 本月起不定期公布失信惩戒案例 · 千余元治疗费难住报恩的侯师傅 · 不招标不公示就签订施工合同 · 中秋放假三天高速公路不免费 4 综合 2016.9.5 星期一 我省提高公共资源交易信用门槛 本月起不定期公布失信惩戒案例 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者陈凌墨通讯员朱红汪琦实习生项婧雯）“老赖”等不良信用企业，若想参加工程建设、土地拍卖、政府采购等公共资源交易，将越来越受限制。昨日，省公共资源交易监督管理局宣布，我省公共资源交易信用门槛全面升级，不良信用企业不仅将受到联合惩戒，本月起还将不定期曝光。

今年1月，《湖北省企业失信行为联合惩戒办法（试行）》实施，明确了不良信用企业的41种失信行为，包括制售假冒伪劣产品、故意侵犯知识产权、违法用工或者拖欠工资等等。并规定：各部门可利用省信用平台中的信息，对企业失信行为采取限制、约束等联合惩戒措施。

目前，我省已在公共资源交易招标投标活动中对失信企业设限，有不良信用记录的，在招投标过程中被不同程度扣分，甚至禁入市场，不少企业因此失去中标资格。

为加强对失信企业的联合惩戒力度，本月起，省公共资源交易监督管理局将不定期公布失信惩戒或守信激励典型案例。同时，将公共资源招标投标行政处罚信息在“湖北省招标投标违法违规行为信息发布平台”（www.hbcxpt.cn）上集中公示、提供查询，接受社会监督。





