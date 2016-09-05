武汉消防温馨提示：开学了 校园防火要注意图文：武汉诞生首个合法个人募捐基金本月起不定期公布失信惩戒案例千余元治疗费难住报恩的侯师傅不招标不公示就签订施工合同中秋放假三天高速公路不免费
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 第4版 综合
·武汉消防温馨提示：开学了 校园防火要注意
·图文：武汉诞生首个合法个人募捐基金
·本月起不定期公布失信惩戒案例
·千余元治疗费难住报恩的侯师傅
·不招标不公示就签订施工合同
·中秋放假三天高速公路不免费
楚天都市报电子版
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4 综合 2016.9.5 星期一
图文：武汉诞生首个合法个人募捐基金
市民可向慈善总会提出申请或通过微信注册 最低启动金额120元
    楚天都市报讯 绘图/邬雪婷

    楚天都市报讯（记者陈倩通讯员周钢实习生项婧雯）记者昨从武汉市民政局获悉，“武汉好人”刘志耀注册的“武汉好人”扶贫帮扶基金，成为慈善法颁布后武汉首个合法的个人募捐基金。
    刘志耀是武汉市民政局干部，多年来坚持扶贫帮困。仅近三年来，他就自掏腰包2万余元为困难家庭助学、送医、购置生活用品，去年被评为“武汉好人”。
    刘志耀告诉记者，多年来，他一直想建立一个帮扶基金，但国家先前没有相应规范。慈善法出台后，他来到市慈善总会，谋求合作创办小额帮扶基金。经考察评估，9月2日，市慈善总会依法与刘志耀合作建立了“武汉好人”扶贫帮扶基金。
    基金建立后，刘志耀首先向该基金注入1200元。基金建立首日，就有10多名爱心人士注资3000元。
    武汉市慈善总会秘书长潘荣介绍，慈善法规定：不具有公开募捐资格的组织或者个人基于慈善目的，可以与具有公开募捐资格的慈善组织合作，由该慈善组织开展公开募捐并管理募得款物。“以前的慈善捐赠管理办法没有这样的词条，现在的慈善法规定非常详实，操作性强，要想个人开展募捐活动，必须与具有公开募捐资格的慈善组织合作。”
    据了解，要成立个人募捐基金，市民可向省市慈善组织提出书面申请，经考察评估后，注入一定数额的启动资金即可建立。而最简单的方式是在省市慈善组织的官方微信上提交注册申请，等审核通过即可开通。目前个人小额冠名基金的最低启动金额为120元，月均10元。


   