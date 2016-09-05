查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第4版 综合 ·武汉消防温馨提示：开学了 校园防火要注意 ·图文：武汉诞生首个合法个人募捐基金 ·本月起不定期公布失信惩戒案例 ·千余元治疗费难住报恩的侯师傅 ·不招标不公示就签订施工合同 ·中秋放假三天高速公路不免费 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 财经 第15版 : 教卫 第16版 : 跑腿 第17版 : 楚动 第18版 : 小小作家 第19版 : 体育 第2版 : 聚焦G20杭州峰会 第20版 : 文娱 第21版 : 广告 第22版 : 书香 第23版 : 读吧 第24版 : 影集 第3版 : 聚焦G20杭州峰会 第4版 : 综合 第5版 : 关注 第6版 : 调查 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 专版 · 武汉消防温馨提示：开学了 校园 · 图文：武汉诞生首个合法个人募捐 · 本月起不定期公布失信惩戒案例 · 千余元治疗费难住报恩的侯师傅 · 不招标不公示就签订施工合同 · 中秋放假三天高速公路不免费 4 综合 2016.9.5 星期一 武汉消防温馨提示：开学了 校园防火要注意 楚天都市报讯 又到一年开学季，随着新学期的到来，学生已陆续返校。学校是典型的人员密集型场所，一旦发生火灾，后果不堪设想。武汉市消防局在开学季来临之际提醒广大学子，别忘了学习防火宝典，有备无患保平安。

我们都记得2008年上海商学院4名女生在宿舍楼违规使用“热得快”烧水，结果引燃了屋内物品，造成4人当场死亡的惨痛事故。为了吸取这些教训，同学们在学校一定要遵守《学校安全管理规定》，注意以下几点消防安全。

1.不私拉乱接电线，不将无序的电线、插头和插座混杂在一起使用，避免因接触不良产生电火花引燃周围易燃物品。

2.在宿舍应该避免使用电磁炉、热得快、电饭煲等功率较大的电器，一旦短路，很容易烧坏线路，火沿着电线四处蔓延，很可能造成整栋宿舍楼失火，遇到线路起火，一定要沉着冷静，首先应关闭电源开关，再用灭火器或湿毛巾等将火扑灭，切不可直接用水扑救。

3.在使用电脑、台灯、充电器、手电筒等易通电发热的电器时，发热部位保持空气流通，不要摆放在易燃物品周围，同时养成及时关闭电源开关，切莫长时间超负荷使用,易造成显示管或灯管爆裂伤人。

4.在熄灯后不要使用蜡烛、蚊香等明火，以免熟睡后忽视引起火灾，实验室、操作室上课时，首先熟悉电源、插头、管线、辅助仪器设备等使用情况，禁止在不懂操作规程的时候随意乱搭乱扯，或化学物品随意摆放，做完实验后要存档归类，注意清洁卫生，关闭电源插头，直到检查无误才离开。





