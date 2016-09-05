武汉消防温馨提示：开学了 校园防火要注意图文：武汉诞生首个合法个人募捐基金本月起不定期公布失信惩戒案例千余元治疗费难住报恩的侯师傅不招标不公示就签订施工合同中秋放假三天高速公路不免费
查看本版大图 上一版 下一版     版面概览
 第4版 综合
·武汉消防温馨提示：开学了 校园防火要注意
·图文：武汉诞生首个合法个人募捐基金
·本月起不定期公布失信惩戒案例
·千余元治疗费难住报恩的侯师傅
·不招标不公示就签订施工合同
·中秋放假三天高速公路不免费
楚天都市报电子版
----  
 
4 综合 2016.9.5 星期一
武汉消防温馨提示：开学了 校园防火要注意
    楚天都市报讯 又到一年开学季，随着新学期的到来，学生已陆续返校。学校是典型的人员密集型场所，一旦发生火灾，后果不堪设想。武汉市消防局在开学季来临之际提醒广大学子，别忘了学习防火宝典，有备无患保平安。
    我们都记得2008年上海商学院4名女生在宿舍楼违规使用“热得快”烧水，结果引燃了屋内物品，造成4人当场死亡的惨痛事故。为了吸取这些教训，同学们在学校一定要遵守《学校安全管理规定》，注意以下几点消防安全。
    1.不私拉乱接电线，不将无序的电线、插头和插座混杂在一起使用，避免因接触不良产生电火花引燃周围易燃物品。
    2.在宿舍应该避免使用电磁炉、热得快、电饭煲等功率较大的电器，一旦短路，很容易烧坏线路，火沿着电线四处蔓延，很可能造成整栋宿舍楼失火，遇到线路起火，一定要沉着冷静，首先应关闭电源开关，再用灭火器或湿毛巾等将火扑灭，切不可直接用水扑救。
    3.在使用电脑、台灯、充电器、手电筒等易通电发热的电器时，发热部位保持空气流通，不要摆放在易燃物品周围，同时养成及时关闭电源开关，切莫长时间超负荷使用,易造成显示管或灯管爆裂伤人。
    4.在熄灯后不要使用蜡烛、蚊香等明火，以免熟睡后忽视引起火灾，实验室、操作室上课时，首先熟悉电源、插头、管线、辅助仪器设备等使用情况，禁止在不懂操作规程的时候随意乱搭乱扯，或化学物品随意摆放，做完实验后要存档归类，注意清洁卫生，关闭电源插头，直到检查无误才离开。


 