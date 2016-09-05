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·图文：武汉诞生首个合法个人募捐基金
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·千余元治疗费难住报恩的侯师傅
·不招标不公示就签订施工合同
·中秋放假三天高速公路不免费
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武汉消防温馨提示：开学了 校园
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图文：武汉诞生首个合法个人募捐
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本月起不定期公布失信惩戒案例
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千余元治疗费难住报恩的侯师傅
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不招标不公示就签订施工合同
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中秋放假三天高速公路不免费
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综合
2016.9.5 星期一
武汉消防温馨提示：开学了 校园防火要注意
楚天都市报讯 又到一年开学季，随着新学期的到来，学生已陆续返校。学校是典型的人员密集型场所，一旦发生火灾，后果不堪设想。武汉市消防局在开学季来临之际提醒广大学子，别忘了学习防火宝典，有备无患保平安。
我们都记得2008年上海商学院4名女生在宿舍楼违规使用“热得快”烧水，结果引燃了屋内物品，造成4人当场死亡的惨痛事故。为了吸取这些教训，同学们在学校一定要遵守《学校安全管理规定》，注意以下几点消防安全。
1.不私拉乱接电线，不将无序的电线、插头和插座混杂在一起使用，避免因接触不良产生电火花引燃周围易燃物品。
2.在宿舍应该避免使用电磁炉、热得快、电饭煲等功率较大的电器，一旦短路，很容易烧坏线路，火沿着电线四处蔓延，很可能造成整栋宿舍楼失火，遇到线路起火，一定要沉着冷静，首先应关闭电源开关，再用灭火器或湿毛巾等将火扑灭，切不可直接用水扑救。
3.在使用电脑、台灯、充电器、手电筒等易通电发热的电器时，发热部位保持空气流通，不要摆放在易燃物品周围，同时养成及时关闭电源开关，切莫长时间超负荷使用,易造成显示管或灯管爆裂伤人。
4.在熄灯后不要使用蜡烛、蚊香等明火，以免熟睡后忽视引起火灾，实验室、操作室上课时，首先熟悉电源、插头、管线、辅助仪器设备等使用情况，禁止在不懂操作规程的时候随意乱搭乱扯，或化学物品随意摆放，做完实验后要存档归类，注意清洁卫生，关闭电源插头，直到检查无误才离开。