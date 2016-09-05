查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 聚焦G20杭州峰会 ·图文：最忆是杭州 佳音献全球 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 财经 第15版 : 教卫 第16版 : 跑腿 第17版 : 楚动 第18版 : 小小作家 第19版 : 体育 第2版 : 聚焦G20杭州峰会 第20版 : 文娱 第21版 : 广告 第22版 : 书香 第23版 : 读吧 第24版 : 影集 第3版 : 聚焦G20杭州峰会 第4版 : 综合 第5版 : 关注 第6版 : 调查 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 专版 · 图文：最忆是杭州 佳音献全球 3 聚焦G20杭州峰会 2016.9.5 星期一 以天为幕以山为景以湖为台 G20杭州峰会文艺演出震撼上演 图文：最忆是杭州 佳音献全球 楚天都市报讯 图为：演员在表演《欢乐颂》 新华社发

图为：现代声光电技术与传统中国风完美融合 新华社发

图为：芭蕾舞演员在水中表演《天鹅湖》新华社发



据新华社电 国家主席习近平和夫人彭丽媛4日在杭州西子宾馆举行宴会，欢迎出席二十国集团领导人杭州峰会的外方代表团团长及所有嘉宾。

宴会后，习近平和彭丽媛同贵宾们一同乘船，前往西湖岳湖观看主题为《最忆是杭州》的文艺晚会。这场仅仅50多分钟的艺术盛宴，向世界传递着人类共通的情感力量，传达着融合共处的美好愿景，更传递着中国的文化自信。



中国山水中演绎世界交响曲



演出在“春江花月夜”的美妙意境中开篇。在全新的交响化编配之后，这首中国古典名曲如一幅工笔精细、色彩柔和、清丽淡雅的山水长卷。

一曲毕，又一曲起。300多名女舞者在琵琶演奏家赵聪的弹奏下翩翩起舞。《采茶舞曲》，杭州最有代表性的民间小调轻盈，让整座西湖随之律动。

传统戏曲与小提琴共鸣的《梁祝》和漫声讴歌的江南小曲《茉莉花》无疑是世界最熟悉的中国音律，中国特有的婉约柔美在各种艺术形式的演绎下在湖面缓缓流淌。

当芭蕾舞者们的足尖轻跃水面，《天鹅湖》这一原始文本来自德国，艺术创作在俄罗斯的世界经典舞剧在东方湖畔完成一次全新的演绎。

几乎没有任何一个曲目能与《欢乐颂》之盛大相匹及，晚会在交响合唱《欢乐颂》中落幕。

九支曲目，九种形态，绘一幕“光影山水卷”，汇一首“世界交响曲”。国家一级演员徐宁这样评价这场演出：“以天为幕、以山为景、以湖为台，在表演中，我看到水、光、乐的三者完美融合”；中国艺术院研究院研究员宋宝珍则评价，《春江花月夜》《梁祝》《天鹅湖》《欢乐颂》不仅仅是文化内容的经典，而且是艺术形式上的经典。“中外不同的名曲剧目在西湖上共同演出，寓意深远。”



经济“弄潮儿”的文化自信



一个为推进全球经济治理而召开的重要会议，因为一台晚会留下了更多文化的读解。“音乐和舞蹈是人类共同的语言。”徐宁说，熏陶在中国传统文化元素山、水、花、月的氛围下，展现出世界文明的共同优秀成果。

在全自然环境中融入全息投影的科技手段，宋宝珍说，演出中无时无刻不在表达人与影像、人与自然的和谐互动关系，展示了中国文化创新和文化与科技的融合发展的成果。

从北京奥运会开幕式到G20杭州峰会文艺演出，从向世界展示、表达中国传统文化到再造、演绎其他民族的传世之作，音响总监金少刚说，这充分显示着中华文化兼容并蓄的包容性，和越来越有力的文化自信心。“全球治理也需要文化艺术的滋养。”浙江省社会科学院副研究员俞强说，在这里，文化艺术支撑起一座座沟通心灵的桥梁，促进和推动文明的对话。



揭秘◆◆

水中音乐会开创先河防水防滑下了大力气



不到一个小时的时间里，全球音舞精品跃然眼底。然而在一个自然的水面完成一台交响音乐会，没有任何可以借鉴的经验。

音响总监金少刚说，比如琴弦，可能刚刚调好音，弹上两曲后，音调就不对了，又得重新调整。

同样遇到困难的是刘福洋，这位年轻的舞团团长第一次被自己最熟悉的舞步难倒——他和搭档骆文博要在水面三公分以下完成舞蹈“梁祝”。“在水中跳舞会面临阻力，服装也会被打湿，这对演员的掌控能力提出了考验。”

精彩的水上表演背后，是全体演职人员艰苦的排练和付出。在湿滑的水面上跳芭蕾立足尖，这个节目的难度超出了芭蕾舞演员们平时的经验。此前一遍遍的排练中，演员们在38度到40度的水温里，每天要湿透好几身衣服。为了保证演出顺利，她们还专门定制了一款防滑舞鞋。

妆面发型如何做到防汗防水则是造型师易茗需要解决的难题。“考虑到江南韵味、中国气韵，演员从眉形到唇色都要像水墨画一样清新雅致。”为了确保演员演出时呈现最佳状态，易茗在反复试验中挑出在高温、涉水环境下合格的化妆品。

晚会总导演张艺谋说，尽管困难重重，但所有参与其中的文艺工作者都有同样的坚持，“就是要在短短的几十分钟内，让世界感受中国。” 据新华社



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重大活动的总导演为什么老是张艺谋



昨晚的晚会是继北京奥运会开闭幕式、国庆60周年联欢晚会、APEC欢迎晚宴光影秀后，张艺谋再次担任国家级重要文艺活动的总导演。

张艺谋能被选中接受“国家任务”，跟他拍好了一系列宣传片有很大关系。

2001年，张艺谋执导了申奥宣传片《新北京，新奥运》，给国际奥委会全体会议的委员们留下了深刻印象。一年后，他执导了北京奥运会会徽宣传片《中国印·舞动的北京》。此后，我国申办重大活动，宣传片总导演几乎都是张艺谋。

2002年，张艺谋执导上海申办世博会宣传片，在中国申博陈述中，申博短片被作为“意外礼品”献给现场代表，征服了现场的与会成员国代表、国展局官员和众多记者。

2015年北京申冬奥时，张艺谋再次担任申奥宣传片总导演，最终用20多天的时间制作了四部宣传片。

张艺谋在2006年迎来了自己最重要的一次“国家任务”——担任北京奥运会、残奥会开闭幕式总导演。张艺谋和他的团队用3年的打磨和筹备最终给世界呈现了一场无与伦比、至今无法超越的奥运会开幕式。

此后，张艺谋迎来了更多的“国家任务”。他在2009年担任国庆60周年联欢晚会总导演，在2015年担任APEC欢迎晚宴室外光影秀的总导演，接下来就是这次，在杭州G20峰会上担任文艺演出总导演。

据北京青年报





