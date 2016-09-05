查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 聚焦G20杭州峰会 ·图文：习近平主持会议并致开幕辞 ·为世界经济繁荣稳定把握好大方向 ·习近平出席金砖国家领导人非正式会晤 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 财经 第15版 : 教卫 第16版 : 跑腿 第17版 : 楚动 第18版 : 小小作家 第19版 : 体育 第2版 : 聚焦G20杭州峰会 第20版 : 文娱 第21版 : 广告 第22版 : 书香 第23版 : 读吧 第24版 : 影集 第3版 : 聚焦G20杭州峰会 第4版 : 综合 第5版 : 关注 第6版 : 调查 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 专版 · 图文：习近平主持会议并致开幕辞 · 为世界经济繁荣稳定把握好大方向 · 习近平出席金砖国家领导人非正式 2 聚焦G20杭州峰会 2016.9.5 星期一 习近平出席金砖国家领导人非正式会晤 楚天都市报讯 据新华社电金砖国家领导人非正式会晤4日在杭州举行，国家主席习近平、印度总理莫迪、南非总统祖马、巴西总统特梅尔、俄罗斯总统普京出席。五国领导人就金砖国家深化合作、共同应对当前挑战深入交换意见。

习近平在欢迎辞中指出，今年以来，金砖国家合作保持良好发展势头，领域进一步拓展，成果进一步显现。金砖国家是新兴市场国家和发展中国家的领头羊，也是二十国集团重要成员。我们要顺应历史潮流，把握国际大势，加强协调和配合，共同把金砖国家和二十国集团这两个重要平台建设好、维护好、发展好，推动新兴市场国家和发展中国家在国际事务中发挥更大作用。

习近平在发言中指出，当前，世界经济正在经历新旧动能转换，复苏缓慢乏力，金砖国家所处的国际大环境总体保持稳定，但也波澜频起。面对新形势，我们要坚定信心，保持定力，要看到金砖国家的体量和潜力，看到金砖国家所代表的新兴市场国家和发展中国家的生机活力。只要我们固本强基，解决好当前面临的问题和挑战，加强团结，深化彼此信任和合作，就一定能够迎来金砖合作新局面。

习近平强调，从首次金砖国家外长会议至今，金砖国家合作已经走过10个年头。相信只要我们秉持开放、包容、合作、共赢的金砖精神，不为风雨所动，不为杂音所扰，不为困难所阻，不断强化伙伴关系，金砖国家必将实现更大发展。





