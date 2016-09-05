图文：习近平主持会议并致开幕辞为世界经济繁荣稳定把握好大方向习近平出席金砖国家领导人非正式会晤
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 第2版 聚焦G20杭州峰会
·图文：习近平主持会议并致开幕辞
·为世界经济繁荣稳定把握好大方向
·习近平出席金砖国家领导人非正式会晤
楚天都市报电子版
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2 聚焦G20杭州峰会 2016.9.5 星期一
习近平出席金砖国家领导人非正式会晤
    楚天都市报讯 据新华社电金砖国家领导人非正式会晤4日在杭州举行，国家主席习近平、印度总理莫迪、南非总统祖马、巴西总统特梅尔、俄罗斯总统普京出席。五国领导人就金砖国家深化合作、共同应对当前挑战深入交换意见。
    习近平在欢迎辞中指出，今年以来，金砖国家合作保持良好发展势头，领域进一步拓展，成果进一步显现。金砖国家是新兴市场国家和发展中国家的领头羊，也是二十国集团重要成员。我们要顺应历史潮流，把握国际大势，加强协调和配合，共同把金砖国家和二十国集团这两个重要平台建设好、维护好、发展好，推动新兴市场国家和发展中国家在国际事务中发挥更大作用。
    习近平在发言中指出，当前，世界经济正在经历新旧动能转换，复苏缓慢乏力，金砖国家所处的国际大环境总体保持稳定，但也波澜频起。面对新形势，我们要坚定信心，保持定力，要看到金砖国家的体量和潜力，看到金砖国家所代表的新兴市场国家和发展中国家的生机活力。只要我们固本强基，解决好当前面临的问题和挑战，加强团结，深化彼此信任和合作，就一定能够迎来金砖合作新局面。
    习近平强调，从首次金砖国家外长会议至今，金砖国家合作已经走过10个年头。相信只要我们秉持开放、包容、合作、共赢的金砖精神，不为风雨所动，不为杂音所扰，不为困难所阻，不断强化伙伴关系，金砖国家必将实现更大发展。


   