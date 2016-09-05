查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 聚焦G20杭州峰会 ·图文：习近平主持会议并致开幕辞 ·为世界经济繁荣稳定把握好大方向 ·习近平出席金砖国家领导人非正式会晤 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 财经 第15版 : 教卫 第16版 : 跑腿 第17版 : 楚动 第18版 : 小小作家 第19版 : 体育 第2版 : 聚焦G20杭州峰会 第20版 : 文娱 第21版 : 广告 第22版 : 书香 第23版 : 读吧 第24版 : 影集 第3版 : 聚焦G20杭州峰会 第4版 : 综合 第5版 : 关注 第6版 : 调查 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 专版 · 图文：习近平主持会议并致开幕辞 · 为世界经济繁荣稳定把握好大方向 · 习近平出席金砖国家领导人非正式 2 聚焦G20杭州峰会 2016.9.5 星期一 为世界经济繁荣稳定把握好大方向 ——解读习近平主席二十国集团领导人杭州峰会开幕辞 楚天都市报讯 据新华社电围绕“构建创新、活力、联动、包容的世界经济”的G20杭州峰会主题，中国国家主席习近平在开幕辞中为世界经济开出一剂标本兼治、综合施策的“中国药方”，并期待二十国集团集众智、聚合力，努力让杭州峰会实现促进世界经济增长、加强国际经济合作、推动二十国集团发展的目标。



与时俱进助推G20发挥引领作用



8年前，国际金融危机最紧要关头，二十国集团临危受命，秉持同舟共济的伙伴精神，把正在滑向悬崖的世界经济拉回到稳定和复苏轨道。

8年后的今天，世界经济又走到一个关键当口。增长动能青黄不接、人口老龄化、贸易保护主义抬头、金融风险积聚……

开幕式上，针对世界经济当前面临的挑战，习近平主席提出五点主张。“习近平主席提出的五点主张，正是中国作为今年G20主席国为应对全球经济发展挑战开出的药方，具有里程碑意义。”中国社科院世界经济与政治研究所副所长姚枝仲说。

浙江大学管理学院教授贲圣林说，人口占全球三分之二、国内生产总值占全球近九成的二十国集团，一举一动对世界影响深远。G20杭州峰会上，发达国家和发展中国家领导人作为平等的伙伴坐到一起，对于破解贸易、金融、环境、反腐、联合国发展议程等领域的重大全球性问题具有重要意义。



知行合一务实行动开辟发展新道路



知行合一，行胜于言。“我们应该让二十国集团成为行动队，而不是清谈馆。”——习近平主席在开幕致辞中号召G20成员共同采取务实行动。“G20杭州峰会是一次务实的峰会，是一次行动有力的峰会。中国提出的很多方案很具有针对性和可操作性。”西班牙欧亚传媒公司总裁戴华东说。

创新行动计划、新工业革命行动计划、数字经济发展与合作倡议、全球基础设施互联互通联盟倡议……中国推动G20在诸多领域亮出务实举措，得到各方广泛认可与响应。“二十国集团应该调整政策思路，做到短期政策和中长期政策并重，需求侧管理和供给侧改革并重。”习近平主席的讲话，为G20探寻世界经济增长治本之策指明了方向。



共建共享打造更具包容性合作平台



习近平主席对G20机制建设提出希望：“广纳良言，充分倾听世界各国特别是发展中国家声音，使二十国集团工作更具包容性，更好回应各国人民诉求。”

目前，全球新兴经济体对世界经济增长的贡献已经超过50％，然而当前全球经济治理架构仍存在新兴经济体和发展中国家代表性不足、发言权过低的缺陷。

老挝、乍得、塞内加尔、泰国、哈萨克斯坦、埃及……杭州峰会成为G20历史上发展中国家参与最多、代表性最广泛的一次峰会。

联合国秘书长潘基文高度赞赏中国政府此次邀请很多发展中国家参会，称此举“影响深远”。“联合国可持续发展议程要实现全球70亿人‘一个也不落下’，不管社会经济状况和种族背景如何，邀请更多发展中国家参会正是对这一目标的践行。”潘基文说。



同舟共济发扬伙伴精神共启新航程



经济全球化时代，没有哪一个国家可以独善其身，协调合作是必然选择。“我们虽然国情不同、发展阶段不同、面临的现实挑战不同，但推动经济增长的愿望相同，应对危机挑战的利益相同，实现共同发展的憧憬相同。”

习近平主席的讲话宣示，二十国集团成员只有联动发展形成合力，才能破解今天的全球发展难题。

二十国集团应对的一大挑战，是贸易保护主义风险抬头。

3日下午开幕的二十国集团工商峰会上，习近平主席表示，重回以邻为壑的老路，不仅无法摆脱自身危机和衰退，而且会收窄世界经济共同空间，导致“双输”局面。

一天之后的G20杭州峰会上，他再度发出呼吁：“面对当前挑战，我们应该建设开放型世界经济，继续推动贸易和投资自由化便利化。”“实践证明，只有坚持创新思维，走合作共赢、同舟共济之路，才能找到世界经济难题的破解之道。”中国国际问题研究院常务副院长阮宗泽说。





