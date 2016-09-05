查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 聚焦G20杭州峰会 ·图文：习近平主持会议并致开幕辞 ·为世界经济繁荣稳定把握好大方向 ·习近平出席金砖国家领导人非正式会晤 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 财经 第15版 : 教卫 第16版 : 跑腿 第17版 : 楚动 第18版 : 小小作家 第19版 : 体育 第2版 : 聚焦G20杭州峰会 第20版 : 文娱 第21版 : 广告 第22版 : 书香 第23版 : 读吧 第24版 : 影集 第3版 : 聚焦G20杭州峰会 第4版 : 综合 第5版 : 关注 第6版 : 调查 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 专版 · 图文：习近平主持会议并致开幕辞 · 为世界经济繁荣稳定把握好大方向 · 习近平出席金砖国家领导人非正式 2 聚焦G20杭州峰会 2016.9.5 星期一 二十国集团领导人杭州峰会举行 图文：习近平主持会议并致开幕辞 楚天都市报讯 图为：二十国集团成员和嘉宾国领导人、有关国际组织负责人步入会场 新华社发



据新华社电二十国集团领导人第十一次峰会4日在杭州国际博览中心举行。国家主席习近平主持会议并致开幕辞。习近平强调，面对当前挑战，二十国集团要与时俱进、知行合一、共建共享、同舟共济，为世界经济繁荣稳定把握好大方向，推动世界经济强劲、可持续、平衡、包容增长。

习近平就应对世界经济当前面临的挑战提出5点主张。

第一，我们应该加强宏观政策协调，合力促进全球经济增长、维护金融稳定。

第二，我们应该创新发展方式，挖掘增长动能。调整政策思路，做到短期政策和中长期政策并重，需求侧管理和供给侧改革并重。

第三，我们应该完善全球经济治理，夯实机制保障。不断完善国际货币金融体系，优化国际金融机构治理结构，完善全球金融安全网，提高世界经济抗风险能力。

第四，我们应该建设开放型世界经济，继续推动贸易投资自由化便利化。恪守不采取新的保护主义措施的承诺，加强投资政策协调合作，采取切实行动促进贸易增长。

第五，我们应该落实2030年可持续发展议程，促进包容性发展。今年，我们把发展置于二十国集团议程的突出位置，共同承诺积极落实2030年可持续发展议程，并制定了行动计划。我们还将通过支持非洲和最不发达国家工业化等减少全球发展不平等和不平衡，使各国人民共享世界经济增长成果。

习近平强调，二十国集团承载着世界各国期待，使命重大。我们要努力把二十国集团建设好，为世界经济繁荣和稳定把握好大方向。一要与时俱进，发挥引领作用。根据世界经济需要，调整自身发展方向，进一步从危机应对向长效治理机制转型。二要知行合一，采取务实行动。我们应该让二十国集团成为行动队，而不是清谈馆。把今年在可持续发展、绿色金融、提高能效、反腐败等领域制定的行动计划落到实处。三要共建共享，打造合作平台。要充分倾听世界各国特别是发展中国家声音，使二十国集团工作更具包容性，更好回应各国人民诉求。四要同舟共济，发扬伙伴精神，克服世界经济的惊涛骇浪，开辟未来增长的崭新航程。我们期待杭州峰会能够实现促进世界经济增长、加强国际经济合作、推动二十国集团发展的目标。





