图文：G20杭州峰会开幕世界进入“中国时刻”基层员工月薪涨至4000元左右武汉诞生首个合法个人募捐基金习近平出席金砖国家领导人非正式会晤
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 第1版 要闻
·图文：G20杭州峰会开幕世界进入“中国时刻”
·基层员工月薪涨至4000元左右
·武汉诞生首个合法个人募捐基金
·习近平出席金砖国家领导人非正式会晤
楚天都市报电子版
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1 要闻 2016.9.5 星期一
图文：G20杭州峰会开幕世界进入“中国时刻”
习近平致开幕辞：让二十国集团成为行动队而不是清谈馆
    楚天都市报讯 9月4日，G20杭州峰会开幕，国家主席习近平主持会议并致开幕辞。这是G20成员和嘉宾国领导人、有关国际组织负责人集体合影。 新华社发


 