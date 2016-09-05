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·图文：G20杭州峰会开幕世界进入“中国时刻”
·基层员工月薪涨至4000元左右
·武汉诞生首个合法个人募捐基金
·习近平出席金砖国家领导人非正式会晤
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图文：G20杭州峰会开幕世界进
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基层员工月薪涨至4000元左右
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武汉诞生首个合法个人募捐基金
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习近平出席金砖国家领导人非正式
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要闻
2016.9.5 星期一
图文：G20杭州峰会开幕世界进入“中国时刻”
习近平致开幕辞：让二十国集团成为行动队而不是清谈馆
楚天都市报讯 9月4日，G20杭州峰会开幕，国家主席习近平主持会议并致开幕辞。这是G20成员和嘉宾国领导人、有关国际组织负责人集体合影。 新华社发