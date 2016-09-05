查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第23版 读吧 ·广告 ·图文：唯有努力 ·■读书卡片 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 财经 第15版 : 教卫 第16版 : 跑腿 第17版 : 楚动 第21版 : 广告 第22版 : 书香 第23版 : 读吧 第24版 : 影集 第7版 : 评论 第9版 : 专版 · 广告 · 图文：唯有努力 · ■读书卡片 23 读吧 2016.9.5 星期一 图文：唯有努力 孤独的你才有星辰作伴 楚天都市报讯 □咪蒙



我最开始认识李瑞清的时候,他才11岁，他就想明白了自己最喜欢写作，要一辈子专注于写作。

为了写作，他开始大量看书，把我推荐的文史哲方面的书一本本找来看。有一次我们在出租车里聊天，他谈起秦晖的《传统十论》和王阳明的“心学”，把出租车司机给惊讶坏了。等李瑞清下车，司机问我：“这小孩多大啊，怎么这么博学？”

于是我和李瑞清成了忘年交。

事实上，也有很多人小时候就知道自己要什么，但是，他们很快就动摇了。李瑞清不一样。我认识他七年了，他从来没有一分钟纠结过。

他初三毕业就要出国，他想清楚了要过去好好学，考上他想上的文学系，所以他不能到了美国才去过语言关。初二开始，他花了一年，用课余时间，把口语练到了跟美国人可以无缝拼接的地步。

他刚到美国的时候，我去美国玩，在旧金山看他点菜，哇擦，完全是美剧口音。要不是我很早就认识他，完全会认为他是个在美国长大的ABC啊。

哦，对了，当时他去美国，还被骗了。他们找了个中介，花了好几万，对方信誓旦旦地保证，美国的学校们都在翘首企盼着李瑞清，只差他的临幸了。然后他们欢快地到了美国，傻眼了，没有一所学校收到他的材料，没学上了。李瑞清的爸妈有点着急了，毕竟人生地不熟，语言也不通，李瑞清反而是最淡定的，他掏出手机查资料，告诉爸妈：“别着急，我一所所学校去问，找他们的招生办，总会找到一所要招我的。你们在车上等我就好了。”

然后他真的就把爸妈扔在车上，自己去一所所谈了。

最后，凭他的纯正口音，以及对文学的热爱，真的打动了一所学校的招生官，他真的可以在美国上学了。

后来念了一年，他准备转学，又自己去面试，考上美国优秀高中。真正决定性的，就是笔试的时候，他直接把钱穆《国史大纲》的前面那几段给默写了，用英文。

顺便说一下，他一直是学霸，在深圳小升初的时候，他就考上了深圳最好的中学——深外。然后13岁就出了本书，告诉大家怎么考上深外，以及在深外上学是什么体验。

到了美国优秀高中，遇到了全球顶尖的学霸，他觉得时间更不够用了。即便如此，他还是用课外时间坚持写专栏，主题是“我在美国上高中”，在《南方都市报》上长期连载。那时候，他才15岁。

也许，我们看他这本书的意义，就是近距离地感受：他比你好看，比你有才华，可怕的是，他还比你努力。

13岁出书，15岁开专栏，18岁出这第二本书：《孤独的你，总有星辰作伴》。

唯有努力，我们才有更多选择。

唯有努力，未来才会充满可能。

唯有努力，孤独的你才有星辰作伴。

（这是咪蒙为李瑞清的新书写的推荐序。咪蒙，专栏作者，自媒体作者、编辑。已出版作品：《我喜欢这个“功利”的世界》《五岁熊孩子教我的事》《守脑如玉》《圣人请卸妆》等。）





