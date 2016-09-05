查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第23版 读吧
·广告
·图文：唯有努力
·■读书卡片
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第12版 : 经济
第13版 : 养生
第14版 : 财经
第15版 : 教卫
第16版 : 跑腿
第17版 : 楚动
第21版 : 广告
第22版 : 书香
第23版 : 读吧
第24版 : 影集
第7版 : 评论
第9版 : 专版
·
广告
·
图文：唯有努力
·
■读书卡片
23
读吧
2016.9.5 星期一
图文：唯有努力
孤独的你才有星辰作伴
楚天都市报讯 □咪蒙
我最开始认识李瑞清的时候,他才11岁，他就想明白了自己最喜欢写作，要一辈子专注于写作。
为了写作，他开始大量看书，把我推荐的文史哲方面的书一本本找来看。有一次我们在出租车里聊天，他谈起秦晖的《传统十论》和王阳明的“心学”，把出租车司机给惊讶坏了。等李瑞清下车，司机问我：“这小孩多大啊，怎么这么博学？”
于是我和李瑞清成了忘年交。
事实上，也有很多人小时候就知道自己要什么，但是，他们很快就动摇了。李瑞清不一样。我认识他七年了，他从来没有一分钟纠结过。
他初三毕业就要出国，他想清楚了要过去好好学，考上他想上的文学系，所以他不能到了美国才去过语言关。初二开始，他花了一年，用课余时间，把口语练到了跟美国人可以无缝拼接的地步。
他刚到美国的时候，我去美国玩，在旧金山看他点菜，哇擦，完全是美剧口音。要不是我很早就认识他，完全会认为他是个在美国长大的ABC啊。
哦，对了，当时他去美国，还被骗了。他们找了个中介，花了好几万，对方信誓旦旦地保证，美国的学校们都在翘首企盼着李瑞清，只差他的临幸了。然后他们欢快地到了美国，傻眼了，没有一所学校收到他的材料，没学上了。李瑞清的爸妈有点着急了，毕竟人生地不熟，语言也不通，李瑞清反而是最淡定的，他掏出手机查资料，告诉爸妈：“别着急，我一所所学校去问，找他们的招生办，总会找到一所要招我的。你们在车上等我就好了。”
然后他真的就把爸妈扔在车上，自己去一所所谈了。
最后，凭他的纯正口音，以及对文学的热爱，真的打动了一所学校的招生官，他真的可以在美国上学了。
后来念了一年，他准备转学，又自己去面试，考上美国优秀高中。真正决定性的，就是笔试的时候，他直接把钱穆《国史大纲》的前面那几段给默写了，用英文。
顺便说一下，他一直是学霸，在深圳小升初的时候，他就考上了深圳最好的中学——深外。然后13岁就出了本书，告诉大家怎么考上深外，以及在深外上学是什么体验。
到了美国优秀高中，遇到了全球顶尖的学霸，他觉得时间更不够用了。即便如此，他还是用课外时间坚持写专栏，主题是“我在美国上高中”，在《南方都市报》上长期连载。那时候，他才15岁。
也许，我们看他这本书的意义，就是近距离地感受：他比你好看，比你有才华，可怕的是，他还比你努力。
13岁出书，15岁开专栏，18岁出这第二本书：《孤独的你，总有星辰作伴》。
唯有努力，我们才有更多选择。
唯有努力，未来才会充满可能。
唯有努力，孤独的你才有星辰作伴。
（这是咪蒙为李瑞清的新书写的推荐序。咪蒙，专栏作者，自媒体作者、编辑。已出版作品：《我喜欢这个“功利”的世界》《五岁熊孩子教我的事》《守脑如玉》《圣人请卸妆》等。）