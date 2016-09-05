广告市民之声电缆断裂 数十住户停电5天图文：小区栅栏外扩 居民担心毁绿地球公转1周356天？
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 第16版 跑腿
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·市民之声
·电缆断裂 数十住户停电5天
·图文：小区栅栏外扩 居民担心毁绿
·地球公转1周356天？
楚天都市报电子版
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16 跑腿 2016.9.5 星期一
市民之声
    楚天都市报讯 昨日，楚天都市报热线接到市民来电反映情况，记者随后联系了各主管部门。
    洪山区吴先生：我经过烽火路和邮科院路交叉口附近时，看到路边有小摊贩在占道卖各种小吃，油烟四处飘散污染环境，而且占据了公共道路，影响通行。
    洪山区城管委：已通知执法人员在市民投诉的时间段到现场查看，若发现占道经营，会依法进行教育或处罚，同时加强对该路段的巡查管控。
    硚口区肖女士：在长丰大道丰盛路垃圾站处，经常有垃圾车在道路两边清洗车箱，造成道路污水横流，天气炎热时还非常臭。
    硚口区城管委：已通知环卫工人在清洗垃圾车后，注意将道路清洁干净。
楚天都市报记者揭明玥


   