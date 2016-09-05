查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第16版 跑腿 ·广告 ·市民之声 ·电缆断裂 数十住户停电5天 ·图文：小区栅栏外扩 居民担心毁绿 ·地球公转1周356天？ 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 财经 第15版 : 教卫 第16版 : 跑腿 第17版 : 楚动 第21版 : 广告 第22版 : 书香 第23版 : 读吧 第24版 : 影集 第7版 : 评论 第9版 : 专版 · 广告 · 市民之声 · 电缆断裂 数十住户停电5天 · 图文：小区栅栏外扩 居民担心毁 · 地球公转1周356天？ 16 跑腿 2016.9.5 星期一 市民之声 楚天都市报讯 昨日，楚天都市报热线接到市民来电反映情况，记者随后联系了各主管部门。

洪山区吴先生：我经过烽火路和邮科院路交叉口附近时，看到路边有小摊贩在占道卖各种小吃，油烟四处飘散污染环境，而且占据了公共道路，影响通行。

洪山区城管委：已通知执法人员在市民投诉的时间段到现场查看，若发现占道经营，会依法进行教育或处罚，同时加强对该路段的巡查管控。

硚口区肖女士：在长丰大道丰盛路垃圾站处，经常有垃圾车在道路两边清洗车箱，造成道路污水横流，天气炎热时还非常臭。

硚口区城管委：已通知环卫工人在清洗垃圾车后，注意将道路清洁干净。

楚天都市报记者揭明玥





