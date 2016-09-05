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地球公转1周356天？
16
跑腿
2016.9.5 星期一
地球公转1周356天？
市民发现武汉科技馆信息有误馆方称已停播并通知厂家改正
楚天都市报讯 市民刘先生反映，他在参观武汉科技馆新馆时发现，宇宙展厅一个显示屏里，播放的地球公转的轨道周期竟然是356.256天。“地球绕太阳一圈的轨道周期不是365.256天吗？”刘先生很费解。
上周五，楚天都市报记者来到武汉科技馆新馆宇宙展厅里，看到了刘先生所说的显示屏，不过已停止播放了。记者在刘先生拍下的图片中看到，地球公转轨道周期显示是356.256天。
科技馆展教部有关负责人告诉记者，已经有市民和他们反映过此问题。地球绕太阳的轨道周期确实应该是365.256天，356.256天是火星的轨道周期，目前这段错误视频已暂停播放了。该负责人表示，应该是厂家在排版时出现的错误，他们已通知厂家改正。
楚天都市报记者郭文杰实习生王小叶