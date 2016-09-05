查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第16版 跑腿 ·广告 ·市民之声 ·电缆断裂 数十住户停电5天 ·图文：小区栅栏外扩 居民担心毁绿 ·地球公转1周356天？ 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 财经 第15版 : 教卫 第16版 : 跑腿 第17版 : 楚动 第21版 : 广告 第22版 : 书香 第23版 : 读吧 第24版 : 影集 第7版 : 评论 第9版 : 专版 · 广告 · 市民之声 · 电缆断裂 数十住户停电5天 · 图文：小区栅栏外扩 居民担心毁 · 地球公转1周356天？ 16 跑腿 2016.9.5 星期一 地球公转1周356天？ 市民发现武汉科技馆信息有误馆方称已停播并通知厂家改正 楚天都市报讯 市民刘先生反映，他在参观武汉科技馆新馆时发现，宇宙展厅一个显示屏里，播放的地球公转的轨道周期竟然是356.256天。“地球绕太阳一圈的轨道周期不是365.256天吗？”刘先生很费解。

上周五，楚天都市报记者来到武汉科技馆新馆宇宙展厅里，看到了刘先生所说的显示屏，不过已停止播放了。记者在刘先生拍下的图片中看到，地球公转轨道周期显示是356.256天。

科技馆展教部有关负责人告诉记者，已经有市民和他们反映过此问题。地球绕太阳的轨道周期确实应该是365.256天，356.256天是火星的轨道周期，目前这段错误视频已暂停播放了。该负责人表示，应该是厂家在排版时出现的错误，他们已通知厂家改正。

楚天都市报记者郭文杰实习生王小叶





