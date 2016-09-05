查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第15版 教卫 ·图文：脑瘫新生坚持独自来汉上大学 ·鱼钩突然弹起 钓友眼角被钩险失明 ·专家提醒：新生军训要注意防暑 ·抽2毫升血可检测早期肾癌 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 财经 第15版 : 教卫 第16版 : 跑腿 第17版 : 楚动 第21版 : 广告 第22版 : 书香 第23版 : 读吧 第24版 : 影集 第7版 : 评论 第9版 : 专版 · 图文：脑瘫新生坚持独自来汉上大 · 鱼钩突然弹起 钓友眼角被钩险失 · 专家提醒：新生军训要注意防暑 · 抽2毫升血可检测早期肾癌 15 教卫 2016.9.5 星期一 武汉医学专家公布研究成果 抽2毫升血可检测早期肾癌 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者高家龙通讯员张方方）早期肾脏肿瘤往往没有明显征兆，一些患者发现时，癌细胞往往已发生了转移。昨日，在汉召开的国际泌尿生殖系肿瘤高峰论坛暨中国肾癌联盟华中区中心成立仪式上，武汉协和医院泌尿外科主任章小平教授表示，该院专家团队经过3年研究，发现通过检测人体血液中一个指标，可大大提高肾癌的早期检出率。

肾脏肿瘤是人体泌尿生殖系常见肿瘤，绝大多数为恶性，如果能早期发现，治愈率将大大提高。协和医院泌尿外科主任章小平教授介绍，目前对于此类肿瘤可以采取微创手术治疗，部分保存肾脏功能，减轻以往肾脏全切对人体的损伤。

但现实情况是，国际医疗界对于肾癌的早期诊断缺乏明确的指标，严重影响了患者的治疗效果和愈后恢复。为了突破这一瓶颈，武汉协和医院泌尿外科主任章小平带领团队不断摸索，经过3年多的研究，终于找到了一种“非编码微小RNA”，通过检测血液中这项指标，就可以极大提高肾癌早期诊断率。目前，协和医院的这项研究成果已在国际医学权威期刊发表，正在申请专利。

对于患者而言，只需要到医院抽取2毫升血液，最快一天时间即可检测出结果。对于已患肾癌并接受手术的患者而言，还能预测肿瘤是否出现转移或复发。

该方法投入临床应用还需要一年左右时间。但作为研究单位，协和医院目前可以免费为患者提供该项检测，患者只需到协和泌尿外科门诊向章小平教授提出申请即可。





