查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第15版 教卫 ·图文：脑瘫新生坚持独自来汉上大学 ·鱼钩突然弹起 钓友眼角被钩险失明 ·专家提醒：新生军训要注意防暑 ·抽2毫升血可检测早期肾癌 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 财经 第15版 : 教卫 第16版 : 跑腿 第17版 : 楚动 第21版 : 广告 第22版 : 书香 第23版 : 读吧 第24版 : 影集 第7版 : 评论 第9版 : 专版 · 图文：脑瘫新生坚持独自来汉上大 · 鱼钩突然弹起 钓友眼角被钩险失 · 专家提醒：新生军训要注意防暑 · 抽2毫升血可检测早期肾癌 15 教卫 2016.9.5 星期一 “秋老虎”发威 多名大学生军训中暑 专家提醒：新生军训要注意防暑 楚天都市报讯 □楚天都市报记者陈媛通讯员李锐



这两天“秋老虎”突然发威，让正在军训的大学新生猝不及防。军训第三天，武昌某高校新生小乐（化名）就因中暑被送到医院，同天一起来的还有两名有同样症状的大学新生。武汉总医院急诊科副主任程青指出，每年都会有中暑就医的大学新生，新生军训时一定要注意防暑，切勿一味逞强。

女生军训强撑中暑

小乐今年18岁，来自山东潍坊。她8月31日来校报到，9月2日开始军训，早上6点40分起床出早操，8点开始正式军训，练到晚上6点才结束。近几天武汉持续高温，昨日下午，她感觉头晕、浑身无力，本来想再坚持一下，哪知下午3点练军体拳时，她突然眩晕倒地，还出现发烧呕吐症状，经校医紧救后，被送到武汉总医院。

医生介绍，小乐刚到医院时全身大汗，脸色苍白、体温39℃，其他化验和CT等检查均为正常，判断为中暑所致。经过对症处理，目前小乐情况已无大碍，回到学校。

当天，还有两名大学新生也出现了不同程度的头晕、恶心和脱水症状，经治疗，目前都已返校。

学会识别中暑症状很重要

武汉总医院急诊科副主任程青介绍，医院周边高校较多，每年都会接诊中暑的大学新生，最多时一天有10多人。因此，大学新生要学会辨别中暑症状。

程主任介绍，中暑分为先兆中暑、轻症中暑和重症中暑，其中重症中暑若抢救不及时，死亡率会很高。中暑的先兆有全身疲乏，四肢无力、头昏目眩、胸闷心慌、大量出汗、口渴等。轻症中暑会出现面色潮红、胸闷心慌加剧，皮肤干热、全身乏力加剧，体温还会升高至38.5℃。重症中暑则上述症状加重，并出现昏迷、昏睡、痉挛等。如果体温急剧上升，会出现多器官功能障碍，造成呼吸、循环衰竭，严重时可危及生命。

新生军训怎么预防中暑

大学新生如何防止军训中暑？程主任有以下几点建议：首先是饮食方面。军训前应准备好一至两瓶凉开水、含盐饮料或凉茶等，军训后，不可一下子猛喝，宜少量多次。适量食醋可增加胃酸的浓度，生津开胃。不可暴食夏季瓜果，以免腹泻。

其次是药物。提前准备好清凉油、风油精等，军训前少量涂于背后、领口和胸前，或太阳穴、额头、下巴、手背和脚踝等处，可提神防暑。

再次是使用防晒用品。军训前可涂抹防晒霜，军训完再涂晒后修复护肤品。

程主任还强调，大学新生军训时身体不适要立即报告老师，不要硬撑，“军训既要磨练自己的意志品质，也要做到适可而止。”





