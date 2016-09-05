查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第15版 教卫 ·图文：脑瘫新生坚持独自来汉上大学 ·鱼钩突然弹起 钓友眼角被钩险失明 ·专家提醒：新生军训要注意防暑 ·抽2毫升血可检测早期肾癌 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 财经 第15版 : 教卫 第16版 : 跑腿 第17版 : 楚动 第21版 : 广告 第22版 : 书香 第23版 : 读吧 第24版 : 影集 第7版 : 评论 第9版 : 专版 · 图文：脑瘫新生坚持独自来汉上大 · 鱼钩突然弹起 钓友眼角被钩险失 · 专家提醒：新生军训要注意防暑 · 抽2毫升血可检测早期肾癌 15 教卫 2016.9.5 星期一 鱼钩突然弹起 钓友眼角被钩险失明 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者郑晶晶通讯员马遥遥）一竿下去大鱼上钩，钓友胡先生（化名）兴奋地去捡鱼，哪知鱼钩突然弹起，扎进眼角皮肤。医生通过手术取出鱼钩，得知鱼钩距离眼球不到1毫米时，胡先生倒吸一口冷气。

56岁的胡先生家住汉口杨汊湖，有几十年垂钓经验，每周末都会开车去郊外钓鱼。这个周末，他约上几名钓友在一处鱼塘钓鱼，他第一竿下去，发现一条3斤重的鳊鱼上钩了。胡先生将鳊鱼拖到岸边的泥地上，兴奋地前去捡鱼，哪知鳊鱼不停翻滚，鱼钩突然从鱼嘴里弹出，扎进了胡先生的左眼眼角处。其他钓友发现这鱼钩不好拔出，于是帮他把鱼线剪断后，送其到武汉市中心医院后湖院区就诊。

随后，医生为他进行了眼睑切开异物取出手术，取出了鱼钩。术后，医生告诉他鱼钩离眼球不到1毫米，要是再深一点就会伤到眼球，严重的话可能会失明。

该院眼科项奕主任提醒市民，市民一旦被鱼钩伤到眼睛等部位，千万不要用力往外拔，要及时到正规医院就诊。





