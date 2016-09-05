查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第14版 财经 ·新华保险2016年上半年业务结构持续优化 ·图文：餐馆老板减负 高端消费叫苦 ·80后很顾家 90后偏享受 ·新品播报 ·本周走势决定反弹能否持续 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 财经 第15版 : 教卫 第16版 : 跑腿 第17版 : 楚动 第21版 : 广告 第22版 : 书香 第23版 : 读吧 第24版 : 影集 第7版 : 评论 第9版 : 专版 · 新华保险2016年上半年业务结 · 图文：餐馆老板减负 高端消费叫 · 80后很顾家 90后偏享受 · 新品播报 · 本周走势决定反弹能否持续 14 财经 2016.9.5 星期一 A股半月洗盘或已近尾声 本周走势决定反弹能否持续 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者徐蔚）

自8月16日上证指数升破3100点之后，大盘已连续横盘震荡两周，从盘面来看，题材股缺乏持续性，而权重股出现托底的现象，赚钱效应锐减，热点纷纷退潮。在持续缩量震荡后，A股能否打破窄幅震荡格局？

进入9月，深港通渐行渐近、G20峰会的召开以及七部委联合发布的《关于构建绿色金融体系的指导意见》等多重政策利好持续释放。对于A股走势，多家券商认为本周是市场选择方向的重要窗口，量能或将决定反弹行情能否延续。

华安证券首席投资顾问石建军认为，本周大盘基本是“华山一条路”，不进则退。“为何本周初的走势如此重要？因为本周才是9月份真正的起点周。本周的涨跌，将决定9月市场整体的框架。”

中航证券表示，沪指向上3100点附近依然是短期最明显的阻力，市场依然处在较为尴尬的不上不下状态中，在这种局势下，投资者最好的应对策略就是控制仓位多观望。

同样表示出担忧情绪的还有中泰证券，该机构认为，短期资金青黄不接，市场缺乏上升驱动力，且当前存量资金博弈明显，加上海外市场风险增加，9月份有可能是指数的分水岭。

投资策略上，PPP板块仍为机构普遍看好的热点板块。受工业企业利润利好影响，可重点关注钢铁、有色、化工等行业的机会，以及关注房地产、交通运输等行业。





