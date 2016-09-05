查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第14版 财经 ·新华保险2016年上半年业务结构持续优化 ·图文：餐馆老板减负 高端消费叫苦 ·80后很顾家 90后偏享受 ·新品播报 ·本周走势决定反弹能否持续 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 财经 第15版 : 教卫 第16版 : 跑腿 第17版 : 楚动 第21版 : 广告 第22版 : 书香 第23版 : 读吧 第24版 : 影集 第7版 : 评论 第9版 : 专版 · 新华保险2016年上半年业务结 · 图文：餐馆老板减负 高端消费叫 · 80后很顾家 90后偏享受 · 新品播报 · 本周走势决定反弹能否持续 14 财经 2016.9.5 星期一 京东发布中国网上超市消费者调查报告 80后很顾家 90后偏享受 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者汪亮亮）日前，京东联手易观发布了《中国网上超市消费者行为专题研究报告（2016）》，大数据分析显示，80后和90后成为网上超市的主要消费人群，80后消费偏顾家，90后则偏享受。

数据显示，各年龄层用户在网上超市的购物行为“个性化”趋势明显。80后显示出成熟的家庭购物特征，买走了50%以上的母婴用品；90后更愿意为个护化妆买单，70后购买则集中于食品饮料。值得一提的是，90后男性、80后男性比同龄女性更爱买化妆用品，当然其中也不乏买给自己的另一半。

网上超市用户中，女性占比达到70%。虽然女性数量占优，但京东大数据显示，男性买买买时更愿意花未来的钱。以京东“白条”为例，网上超市消费者信贷用户中，男性占比比女性高20%以上，其中80后男性更为显著。京东超市上每十个订单中，就有一个80后男士在购买食品饮料或个护化妆商品中使用“白条”支付。

网络超市订单高峰期产生在“下班前”和“睡前”时段，11点、17点和23点皆为高峰。10—11点是进口零食和面膜护肤产品的单量高峰，该时段因为临近下班，工作效率不高，白领们常利用这段时间“逛超市”。

京东大数据显示，今年上半年武汉白领买得最多的是本土品牌零食——良品铺子；个护化妆品牌方面，武汉人民最爱使用国产品牌六神，最喜欢的护肤品牌是欧莱雅；同时，武汉人在尿裤品牌上更青睐美国品牌好奇。





