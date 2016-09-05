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本周走势决定反弹能否持续
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财经
2016.9.5 星期一
新华保险2016年上半年业务结构持续优化
楚天都市报讯 新华人寿保险股份有限公司（以下简称“新华保险”、“公司”)8月30日公布截至2016年6月30日止6个月期间（“本报告期”）未经审计业绩。
本报告期内，新华保险深入推进转型发展，聚焦期交业务。公司保险业务收入较 2015年同期降低 2.2％至710.35亿元，主要受趸交保费影响；而首年期交保费收入135.87亿元，同比增长45.9%，业务结构逐步优化。净利润录得33.33亿元；基本每股收益1.07元；实现归属于母公司的股东权益577.11亿元；加权平均净资产收益率为5.73%。
公司内含价值达1,096.84亿元，较上年末增长6.2%，其中新业务价值40.49亿元，较去年同期增长18.1%。核心偿付能力充足率、综合偿付能力充 足 率 分 别 达 到 251.75% 及281.83%，较上年末分别提高3.21及0.87个百分点。
本报告期内，新华保险资产管理业务以绝对收益目标为原则，制定资产配置策略，优化投资组合配置，保持投资组合收益的稳定性和可持续性。总资产达6,860.39亿元，较去年年末增长3.9%；投资资产规模为6,661.35亿元，实现总投资收益率5.3%，净投资收益率5.2%；公司实现归属于母公司的股东权益577.11亿元。
2016年上半年，新华保险深入推进转型发展，聚焦期交业务，收缩趸交业务，着力优化业务结构。经营业绩主要呈现规模基本稳定、价值稳步提升、结构持续优化和质量有所改善四方面特点。未来一段时期内，宏观环境依旧错综复杂，寿险行业将迎来新的机遇与挑战。在“国十条”等政策推动下，商业医疗、养老等保障型业务将成为社会保障的重要支柱，推动寿险业进入新的发展时期。监管政策方面，“偿二代”的正式实施，对寿险公司在资本管理、投资决策、风险管控和合规经营等方面提出更高要求。
2016年是新华保险成立二十周年，也是公司“十三五”发展的开局之年。面对机遇与挑战，公司将坚持回归保险本原，持续关注价值成长，紧紧围绕“加快转型发展，强化自主经营”的工作主题，全力以赴做好持续优化业务结构、提升自主经营水平、强化销售队伍建设、坚持稳健投资策略以及坚守风险防范底线。