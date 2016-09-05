查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第12版 经济 ·广告 ·武汉电子汽车行业缺工3万人 ·武荆高速应城至天门段 7日封闭12小时 ·今起抢零元机票“免费”游东南亚 ·本周多云为主南部偶有阵雨 ·开奖公告 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 财经 第15版 : 教卫 第16版 : 跑腿 第17版 : 楚动 第21版 : 广告 第22版 : 书香 第23版 : 读吧 第24版 : 影集 第7版 : 评论 第9版 : 专版 · 广告 · 武汉电子汽车行业缺工3万人 · 武荆高速应城至天门段 7日封闭 · 今起抢零元机票“免费”游东南亚 · 本周多云为主南部偶有阵雨 · 开奖公告 12 经济 2016.9.5 星期一 今起抢零元机票“免费”游东南亚 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者胡勇谋通讯员王彬实习生甘芸柯焕焕）明年的旅游计划，你做好了吗？5日起，有机会抢到亚航零元机票，明年就可去东南亚度假。

昨日，记者从亚航方面了解到，大促机票预订时间为2016年9月5日至9月11日，出行日期为2017年2月6日至同年10月28日，旅客可以从亚航官网www.airasia.com或官方手机应用预订。

亚航中国出发的零元航线包括广州—兰卡威、香港—吉隆坡、潮汕—曼谷、澳门—曼谷航线。大促航线的精彩目的地包括广州、清迈、甲米、暹粒、北干巴鲁（印度）、胡志明市、槟城、兰卡威、新加坡等。

记者从天河机场了解到，已有多达114家低成本航空公司在售卖机票。天河机场相关人士称，今年，航空业间的竞争愈来愈激烈，部分航线机票价成为了旅客的“福利”。不过，廉航没有行李托运、餐饮服务，选位也要另外付费。





