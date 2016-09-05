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今起抢零元机票“免费”游东南亚
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12
经济
2016.9.5 星期一
今起抢零元机票“免费”游东南亚
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者胡勇谋通讯员王彬实习生甘芸柯焕焕）明年的旅游计划，你做好了吗？5日起，有机会抢到亚航零元机票，明年就可去东南亚度假。
昨日，记者从亚航方面了解到，大促机票预订时间为2016年9月5日至9月11日，出行日期为2017年2月6日至同年10月28日，旅客可以从亚航官网www.airasia.com或官方手机应用预订。
亚航中国出发的零元航线包括广州—兰卡威、香港—吉隆坡、潮汕—曼谷、澳门—曼谷航线。大促航线的精彩目的地包括广州、清迈、甲米、暹粒、北干巴鲁（印度）、胡志明市、槟城、兰卡威、新加坡等。
记者从天河机场了解到，已有多达114家低成本航空公司在售卖机票。天河机场相关人士称，今年，航空业间的竞争愈来愈激烈，部分航线机票价成为了旅客的“福利”。不过，廉航没有行李托运、餐饮服务，选位也要另外付费。