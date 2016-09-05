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武荆高速应城至天门段 7日封闭
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12
经济
2016.9.5 星期一
武荆高速应城至天门段 7日封闭12小时
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者吴昌华）记者昨从省公安厅高速公路警察总队获悉，9月7日7时至19时，沪蓉高速公路（G42）武荆段应城至天门之间路段，封闭12个小时。
据了解，该段道路封闭是因为武荆段914KM+920处跨线天桥（位于应城境内）爆破拆除施工。届时，将对该路段实施临时交通管制措施。高速交警提醒相关车辆改走福银、沪渝、随岳、京港澳等高速，也可绕行相关国道、省道。