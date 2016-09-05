查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 评论 ·图文：农产品老味道去哪儿了 ·安全的玻璃栈道才是最美风景 ·微观点 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 财经 第15版 : 教卫 第16版 : 跑腿 第17版 : 楚动 第21版 : 广告 第22版 : 书香 第23版 : 读吧 第24版 : 影集 第7版 : 评论 第9版 : 专版 · 图文：农产品老味道去哪儿了 · 安全的玻璃栈道才是最美风景 · 微观点 7 评论 2016.9.5 星期一 安全的玻璃栈道才是最美风景 楚天都市报讯 □楚天都市报评论员徐汉雄



湖南张家界大峡谷玻璃桥试营业12天被紧急叫停，当地解释，9月2日起进行封闭改造，补充建设时间预计为10天左右。(本报前日报道）

既然是试营业，试出不足的地方，进行完善处理，是必须的。张家界大峡谷景区方表示，目前已收到整改通知，将针对薄弱环节抓好相关配套建设，在后续的运行管理上，也要不断磨合。

对此态度，笔者予以赞赏。玻璃桥、玻璃栈道之类，是近年在景区风起云涌的一个旅游体验项目，让人再次看到什么叫一哄而上与盲目跟风。在疯狂与火热中，很少有人缜密地考虑安全性问题。

这并非危言耸听，越是狂热的时候，越需要冷静。这在之前的漂流热潮以及索道、缆车、蹦极、过山车等极限体验项目的流行中，都是有过教训的。没有条件创造条件也要上，造成意外发生，游客受伤。

玻璃栈道也是一样，因玻璃本身的属性所限，运行是有严格限制的。诸如单向通行、限量通行、不得长时间逗留，禁止用硬物砸划、禁止从上向下扔垃圾等异物、禁止攀爬跳跃，对于高血压、心脏病、恐高症及醉酒人员都会禁止。也就是说，玻璃栈道的安全保障，更多取决于游客的文明与素养。

河南焦作云台山新建的玻璃栈道在去年国庆节期间，因一块玻璃有少量裂纹，游客吓得腿脚发抖。栈道因此封闭、暂停开放。后经调查，玻璃栈道裂纹系游客的不锈钢茶杯跌落造成，并不影响安全，但仍让人心惊。因为按通行规定，玻璃栈道当禁止穿高跟鞋前行，禁硬物划伤，游客的不锈钢杯损伤栈道，恰恰说明管理不到位。

栈道安全不能寄望游客的自觉自律，若有拥挤事件发生，后果不堪设想。张家界大峡谷玻璃桥因其世界最高、最长而众所瞩目，安全上更要万无一失。包括安保人员配置、医疗点设置到位，安检门、景区监控、警示标示等一一齐备，这是必须的。玻璃桥暂停试运行，之后还将反复试验，这实是对游客负责的态度，不要怕麻烦，更不可急功近利，放松安全管理。

玻璃栈道首先要看得见安全，才是最美的风景，否则，就只能是空中楼阁，不切实际。





