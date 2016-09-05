查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 评论 ·图文：农产品老味道去哪儿了 ·安全的玻璃栈道才是最美风景 ·微观点 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 财经 第15版 : 教卫 第16版 : 跑腿 第17版 : 楚动 第21版 : 广告 第22版 : 书香 第23版 : 读吧 第24版 : 影集 第7版 : 评论 第9版 : 专版 · 图文：农产品老味道去哪儿了 · 安全的玻璃栈道才是最美风景 · 微观点 7 评论 2016.9.5 星期一 图文：农产品老味道去哪儿了 楚天都市报讯 □赵永平



在菜市里、在餐桌上不时听到这样的感叹：“没有原来的味儿了！”

虽说菜篮子越来越丰富了，但许多人还是惦念老味道：比如浏阳的“烂泥豆”，做成豆豉地道醇正；阳曲的红谷小米，熬出的粥软糯香甜……老味道不仅有着独特滋味，更承载记忆中的乡愁。昔日的老味道去哪儿了？（9月4日《人民日报》）

家乡亲戚说，过去农民种地，年复一年留种子，老品种代代相传，现在大都去市场上买了，谁还自己留种？许多老品种产量低、抗病差，逐步被产量高、性状好的新品种替代了。拿苹果来说，以前十里八村有国光、槟果、元帅等十多个品种，这些年经过一轮轮品种改良，一股脑全换成了富士，想吃别的吃不到了。

如今，市场环境变化很大，农产品从短缺到充裕，在粮食连年丰收的背后，进口量、库存量齐增，结构性矛盾凸显。市场需求更加多元，从求数量到求质量、求特色，高产已经不是农民增收的唯一途径，有机、绿色等高品质成了新发展方向。当前推进农业供给侧结构性改革，就是要以市场需求为导向，调优、调高、调精产业结构，确保“舌尖上的优质”。

农以种为先，多元化市场需要多样化品种，有人喜好新品种，也有人惦念老口味。老品种是否就该被淘汰？难道其中选育不出性状好的？实际上，只要沉下心来做，老种子也能焕发新活力。北京农业部门从资源库中找回小青口、大青口、核桃纹等白菜老种子，反复试验，提纯复壮，让这些“老味道”重回市民餐桌。

老味道渐渐“老”去，从一个侧面折射出种业的尴尬。一方面，我国农作物种质资源达43万份，审定的主要农作物品种2万多个。另一方面，国内种企自主研发能力弱，品种差异性不大。许多种质资源沉睡在库里，没能变成田间推广的良种，为啥？长期以来，商业性育种投入多，种质资源收集、技术创新等基础性投入少，不少企业“只买不研”，依靠代繁和贴牌生产求生存。这就造成选育品种数量多，突破性品种少；高产品种多，性状好、品质高的品种少，相当部分种子是低水平重复。

培育更多市场需求的种子，要破除制度藩篱，解决种业创新与农业生产“两张皮”问题。让更多企业成为育种研发主体，让科技真正长在企业里，才能突破种质创新、品种选育等关键环节核心技术瓶颈，为更多农产品装上优质“中国芯”。

多元化市场需要多样化品种，百姓惦念的“老味道”也是市场需求。让更多企业成为育种研发主体，更多受欢迎的老味道就会回来！



声音



网友“李国龙”：小时候在农村，早饭大都少不了玉米糊糊，偶尔会煮些小米粥，而这“偶尔”却给人留下深刻印象。那粥，看起来泛黄亮而不苍白，闻起来喷香气而不苦涩，喝起来顺舌揉而不粗糙，长大进城后的早点小米粥就再也没见到那颜色、那味道了，老味道“老”去了？

在电视剧《老农民》中有个角色叫“吃不饱”，也常会出现人物拿着碗玩命吃的镜头，饿啊！那样的时代背景下，吃饱饭就是“小康”，科学家们选育品种自然要以产量论英雄。而如今，时代背景变了，国内外市场粮食供给充裕，“高产”已经不是农民增加收入唯一的途径，百姓家吃饭也越来越重视“老味道”，品种选育目标自然重视品质了，老味道该回来了！

网友“郭元鹏”：现在吃的东西越来越多，味道却越来越淡，一如我们最大的感受“肉不再香了”一样，很多东西都已经不再是“昔日的味道”，快速生长带来了效益与速度，却也成为舌尖的遗憾。

有人喜好新品种，也有人惦念“老口味”。这就需要想办法留住那些珍贵的“老味道”。一方面对于老品种也需要实现科技力量，在不影响“老味道”的基础上，尽量提高产量。一方面需要让种植、养殖“老味道”食材的人们同样能够增收创富，如此一来，“老味道”何尝不是市场的生机？





