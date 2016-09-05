查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·图文：G20杭州峰会开幕世界进入“中国时刻” ·基层员工月薪涨至4000元左右 ·武汉诞生首个合法个人募捐基金 ·习近平出席金砖国家领导人非正式会晤 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 财经 第15版 : 教卫 第16版 : 跑腿 第17版 : 楚动 第21版 : 广告 第22版 : 书香 第23版 : 读吧 第24版 : 影集 第7版 : 评论 第9版 : 专版 · 图文：G20杭州峰会开幕世界进 · 基层员工月薪涨至4000元左右 · 武汉诞生首个合法个人募捐基金 · 习近平出席金砖国家领导人非正式 1 要闻 2016.9.5 星期一 武汉诞生首个合法个人募捐基金 年均捐赠120元 即可注册建立小额冠名慈善基金 楚天都市报讯 绘图/邬雪婷



楚天都市报讯（记者陈倩通讯员周钢实习生项婧雯）记者昨从武汉市民政局获悉，“武汉好人”刘志耀注册的“武汉好人”扶贫帮扶基金，成为慈善法颁布后武汉首个合法的个人募捐基金。

刘志耀是武汉市民政局干部，多年来坚持扶贫帮困。仅近三年来，他就自掏腰包2万余元为困难家庭助学、送医、购置生活用品，去年被评为“武汉好人”。

刘志耀告诉记者，多年来，他一直想建立一个帮扶基金，但国家先前没有相应规范。慈善法出台后，他来到市慈善总会，谋求合作创办小额帮扶基金。经考察评估，9月2日，市慈善总会依法与刘志耀合作建立了“武汉好人”扶贫帮扶基金。

基金建立后，刘志耀首先向该基金注入1200元。基金建立首日，就有10多名爱心人士注资3000元。

武汉市慈善总会秘书长潘荣介绍，慈善法规定：不具有公开募捐资格的组织或者个人基于慈善目的，可以与具有公开募捐资格的慈善组织合作，由该慈善组织开展公开募捐并管理募得款物。“以前的慈善捐赠管理办法没有这样的词条，现在的慈善法规定非常详实，操作性强，要想个人开展募捐活动，必须与具有公开募捐资格的慈善组织合作。”

据了解，要成立个人募捐基金，市民可向省市慈善组织提出书面申请，经考察评估后，注入一定数额的启动资金即可建立。而最简单的方式是在省市慈善组织的官方微信上提交注册申请，等审核通过即可开通。目前个人小额冠名基金的最低启动金额为120元，月均10元。





