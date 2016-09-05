图文：G20杭州峰会开幕世界进入“中国时刻”基层员工月薪涨至4000元左右武汉诞生首个合法个人募捐基金习近平出席金砖国家领导人非正式会晤
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 第1版 要闻
·图文：G20杭州峰会开幕世界进入“中国时刻”
·基层员工月薪涨至4000元左右
·武汉诞生首个合法个人募捐基金
·习近平出席金砖国家领导人非正式会晤
楚天都市报电子版
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1 要闻 2016.9.5 星期一
制造业复苏订单猛增 武汉多个行业招工人
基层员工月薪涨至4000元左右
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者黄永进通讯员陈依依）“往年9月份是人力资源行业的旺季，但今年缺工量很大。”昨日，武汉起点人力资源负责人介绍，目前武汉市多个行业缺工量骤升，包括设计电子、汽车、手机、物流等多个行业。
    业内人士表示，企业用工缺口大意味着制造业复苏迹象明显。
联想武汉基地缺工三千人
    从去年开始，武汉市制造业工人平均薪资稳步增长，从3000元/月上升到4000元左右/月，并且保险齐全。武汉起点人力资源业务总监唐文杰介绍，目前天马微电子、联想集团、通用集团等企业面临巨大的用工缺口，而每天前来面试人数不到50人。
    联想武汉园区人力资源总监孙启亮表示，目前联想武汉基地就缺3000人，主要缺少基层员工、基层管理人员和基层技术人员。孙启亮透露，缺工主要原因是出口订单猛增，为了招人，联想对员工福利大幅度提升，基层工资从一个月 3000元—3500元涨到4000元—4500元，就餐还增加牛奶、鸡蛋等。
    武汉市人社局透露，与联想、富士康等知名企业相比，其他制造业企业如顺威电器、天合汽车零部件等招工更是难上加难。
订单猛增产业复苏明显
“目前缺工比较严重的，主要是仓储物流业、商贸服务业、电子、手机、汽车等行业为主。”起点人力资源副总张新征介绍，其中以电子与汽车制造业最为明显，预计用工缺口达3万人。
    他认为，目前制造业招工难主要有三大原因。首先，由于当前电子制造企业承接了大量iPhone7的订单；其次，今年自然灾害较多，9月为农忙季，大多农民工返乡务农保收成；第三，高职院校实习期后推至与本科院校实习期重合，加剧了制造业缺工。
    业内人士认为，武汉市制造业缺工折射出制造产业的全面复苏。随着制造业的待遇越来越高，知名度高和工作环境舒适的企业将更受青睐。


   