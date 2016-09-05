查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·图文：G20杭州峰会开幕世界进入“中国时刻” ·基层员工月薪涨至4000元左右 ·武汉诞生首个合法个人募捐基金 ·习近平出席金砖国家领导人非正式会晤 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 财经 第15版 : 教卫 第16版 : 跑腿 第17版 : 楚动 第21版 : 广告 第22版 : 书香 第23版 : 读吧 第24版 : 影集 第7版 : 评论 第9版 : 专版 · 图文：G20杭州峰会开幕世界进 · 基层员工月薪涨至4000元左右 · 武汉诞生首个合法个人募捐基金 · 习近平出席金砖国家领导人非正式 1 要闻 2016.9.5 星期一 制造业复苏订单猛增 武汉多个行业招工人 基层员工月薪涨至4000元左右 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者黄永进通讯员陈依依）“往年9月份是人力资源行业的旺季，但今年缺工量很大。”昨日，武汉起点人力资源负责人介绍，目前武汉市多个行业缺工量骤升，包括设计电子、汽车、手机、物流等多个行业。

业内人士表示，企业用工缺口大意味着制造业复苏迹象明显。

联想武汉基地缺工三千人

从去年开始，武汉市制造业工人平均薪资稳步增长，从3000元/月上升到4000元左右/月，并且保险齐全。武汉起点人力资源业务总监唐文杰介绍，目前天马微电子、联想集团、通用集团等企业面临巨大的用工缺口，而每天前来面试人数不到50人。

联想武汉园区人力资源总监孙启亮表示，目前联想武汉基地就缺3000人，主要缺少基层员工、基层管理人员和基层技术人员。孙启亮透露，缺工主要原因是出口订单猛增，为了招人，联想对员工福利大幅度提升，基层工资从一个月 3000元—3500元涨到4000元—4500元，就餐还增加牛奶、鸡蛋等。

武汉市人社局透露，与联想、富士康等知名企业相比，其他制造业企业如顺威电器、天合汽车零部件等招工更是难上加难。

订单猛增产业复苏明显

“目前缺工比较严重的，主要是仓储物流业、商贸服务业、电子、手机、汽车等行业为主。”起点人力资源副总张新征介绍，其中以电子与汽车制造业最为明显，预计用工缺口达3万人。

他认为，目前制造业招工难主要有三大原因。首先，由于当前电子制造企业承接了大量iPhone7的订单；其次，今年自然灾害较多，9月为农忙季，大多农民工返乡务农保收成；第三，高职院校实习期后推至与本科院校实习期重合，加剧了制造业缺工。

业内人士认为，武汉市制造业缺工折射出制造产业的全面复苏。随着制造业的待遇越来越高，知名度高和工作环境舒适的企业将更受青睐。





