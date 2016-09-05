查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第18版 小小作家 ·连 载 此心光明 万物生 1 ·连载 小离别 4 ·那一顶草帽 ·《开学第一课》观后感 ·图文：嘘，安静！ ·下雨 ·“陈陈相因”不可取 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 财经 第15版 : 教卫 第16版 : 跑腿 第17版 : 楚动 第18版 : 小小作家 第21版 : 广告 第22版 : 书香 第23版 : 读吧 第24版 : 影集 第7版 : 评论 第9版 : 专版 · 连 载 此心光明 万物生 1 · 连载 小离别 4 · 那一顶草帽 · 《开学第一课》观后感 · 图文：嘘，安静！ · 下雨 · “陈陈相因”不可取 18 小小作家 2016.9.5 星期一 “陈陈相因”不可取 楚天都市报讯 □枝江一中高三（1）班 熊书阁



从哲学上讲，静止只是相对的，而变化是绝对的。事物总是在时代洪流的裹挟中发展变化。既然如此，我们在解决问题时，也就不能墨守成规了。正如一个形状变化的钥匙孔插不进一把定形钥匙一样。

传统是前人传下来的，人们在创造它时，只想着如何解决眼前的问题。这就使得“老方法”不可避免地带上了时代的局限性。民国时期的史学家们，多半是以古书记载修史，有时受限于春秋笔法和字形通假，史料难免有失实之处。而被傅斯年称为“三百年一见之史学大师”的陈寅恪先生却另辟蹊径，采用“以诗证史”的方法，再度打开了史学新的大门，填补了许多空白之处。如果说陈先生也死抠字句墨守成规，那么能否在晚年再登高峰也就不好说了。

当今社会，时代的车轮滚滚飞进，处于变化之中的我们也应当与时俱进、随机应变。

点评：一篇标准的议论文，论据有力。





