查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第18版 小小作家 ·连 载 此心光明 万物生 1 ·连载 小离别 4 ·那一顶草帽 ·《开学第一课》观后感 ·图文：嘘，安静！ ·下雨 ·“陈陈相因”不可取 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 财经 第15版 : 教卫 第16版 : 跑腿 第17版 : 楚动 第18版 : 小小作家 第21版 : 广告 第22版 : 书香 第23版 : 读吧 第24版 : 影集 第7版 : 评论 第9版 : 专版 · 连 载 此心光明 万物生 1 · 连载 小离别 4 · 那一顶草帽 · 《开学第一课》观后感 · 图文：嘘，安静！ · 下雨 · “陈陈相因”不可取 18 小小作家 2016.9.5 星期一 那一顶草帽 楚天都市报讯 □英山县一中高三（13）班杨炳辉



帽子，可能是最普通的东西吧。但有那么一顶帽子，它是与众不同的。

每年暑假，我都会和爷爷一起去乡下玩，爷爷带着我看他以前的老家，带我走他小时候走过的路。每次出发之前，爷爷都会把一顶大草帽扣在我头上。

最开心的是和爷爷去小河里捉鱼。乡下的小河，水清澈见底。爷爷是位捉鱼的好手，一捉一个准，但我却没有继承他的优良基因，每次看到鱼打算做出行动，却一直扑空。我感到巨大的挫败感，把竹棍和帽子扔出去，坐在河滩上生闷气。爷爷看见我这样，把我的竹棍和草帽捡回来，走到我旁边笑着说：“发什么脾气，这功力可不是一天就可以练成的，必须慢慢来。”

爷爷又把草帽扣到我的头上，让我拿起小竹棍，他手把手教我捉鱼。太阳落山时，我抓的鱼虽然不多，但我从爷爷那儿学习到的耐心却十分多。

时间慢慢流逝，我在长大，而爷爷在变老，和爷爷一起去乡下的时间越来越少，但那顶草帽还在。我每每看见它，就想起了快乐童年和爷爷对我的爱。

点评：以“草帽”为线索，记叙浓浓的爷孙情。





