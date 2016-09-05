查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第18版 小小作家 ·连 载 此心光明 万物生 1 ·连载 小离别 4 ·那一顶草帽 ·《开学第一课》观后感 ·图文：嘘，安静！ ·下雨 ·“陈陈相因”不可取 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 财经 第15版 : 教卫 第16版 : 跑腿 第17版 : 楚动 第18版 : 小小作家 第21版 : 广告 第22版 : 书香 第23版 : 读吧 第24版 : 影集 第7版 : 评论 第9版 : 专版 · 连 载 此心光明 万物生 1 · 连载 小离别 4 · 那一顶草帽 · 《开学第一课》观后感 · 图文：嘘，安静！ · 下雨 · “陈陈相因”不可取 18 小小作家 2016.9.5 星期一 连 载 此心光明 万物生 1 楚天都市报讯 于丹著 长江文艺出版社



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这是于丹即将出版的新书。不同于其成名作《论语心得》的讲稿式写作，《此心光明万物生》延续了去年《有梦不觉人生寒》的写法，从生活谈国学，以国学悟哲思。8个单元，56篇独立成篇的千字美文，重开视野，美中务实。本报今起连载其中部分章节，以飨读者。



一念



记得很多年以前，看到过一个故事：

一位将军，听人说“一念天堂，一念地狱”，心里不解，就急匆匆赶去寺里问老方丈。方丈正在坐禅，将军冒冒失失开了口，老方丈眼睛都没睁开，很轻蔑地说：“你这样一介武夫，连个起码的礼数都没有，还配听什么修禅的道理。”

将军大怒，咣当一声拔出剑来，直指老方丈鼻尖：“你个臭和尚，问你是给你面子，还不识抬举了？！”方丈睁眼，一指将军：“此一念，你就在地狱。”将军一怔，忽然羞赧，掷剑伏地：“在下失礼，本来是为求教于师父，还请师父宽恕。”方丈淡淡地说：“此一念，你已经在天堂。”

随着长大，看见都市里的街道一天比一天宽，人的心量却一天比一天窄。开的私家车越来越好，路却越来越堵，以至于出现了路怒一族。于是常常想：浮沉忙碌间，我们还能不能照顾好每一个起心动念？《庄子·秋水》中称：“夔怜虫玄，虫玄怜蛇，蛇怜风，风怜目，目怜心。”就是说一足的夔羡慕多足的虫玄跑得快，可多足的虫玄羡慕无足的蛇更快，有形的蛇呢，羡慕无形的风，而风知道自己的速度赶不上人的目光快，目光却明白世间最快的是起心动念，一念即千里，什么都追不上。

所以佛家有句话：“不怕念起，就怕觉迟。”人吃五谷杂粮，有七情六欲，有个诱因，难免就起了嫉妒、贪婪、烦恼、报复各种念头，关键是有没有一种觉悟能及时制止了念头，让自己明辨是非的理智赶在做傻事之前醒过来。

看“烦恼”二字，那是火冲上了顶、乱了心，而“觉悟”二字，恰恰是“见我心”。

于狂喜中、于暴怒中、于飞短流长的环境中，得见自己的心，都不容易。

世间最难辨识的不是远方，是近处；最难评价的不是网上的人和事，是自己。世间最难把握的也不是一生，是一念。

一位朋友给我讲过一件乡村往事：30多年前，在他女朋友家的村里，有一户人家的女儿跟人私奔，怀了身孕。这在80年代初的中国乡村可是天大的笑柄，连续几家女眷来跟他后来的丈母娘议论这件事，可他这位准丈母娘就是不接一句茬儿。别人义愤填膺之余好奇追问这位邻居不表态的原委，老太太慢悠悠说了一句：“我家有4个还没出嫁的丫头，我不敢担保自己家的闺女个个不落话把儿，我也不敢笑话别人家的闺女。”

后来，这家的女儿都考了出去，个个很有出息。乡里都说，是为娘的家有规矩，口上也积德。

下期预告：陌上心，缓缓归





