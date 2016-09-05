查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第17版 楚动 ·广告 ·全球华人怀乡征文大赛今起初评 ·三峡养生游报名火爆 首期13日发团 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 财经 第15版 : 教卫 第16版 : 跑腿 第17版 : 楚动 第18版 : 小小作家 第21版 : 广告 第22版 : 书香 第23版 : 读吧 第24版 : 影集 第7版 : 评论 第9版 : 专版 · 广告 · 全球华人怀乡征文大赛今起初评 · 三峡养生游报名火爆 首期13日 17 楚动 2016.9.5 星期一 江上看明月 山城过中秋 三峡养生游报名火爆 首期13日发团 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者付志林许洋通讯员施鹏）两个古镇、三个4A景区、四个5A景区，水陆精华一线串珠。千余元价格便可游览宜昌、重庆、恩施十多个景区，全程还有医疗保障服务、免费健康评估、知名专家面对面养生指导等活动。9月1日起，本报联合峡州国旅为市民打造的“三峡养生游”定制路线出炉，便引起市民的争相报名，报名情况十分火爆。“能在江上欣赏中秋圆月、在重庆体会不一样的异地节日氛围，我得为自己过个不一样的生日”，58岁的夏女士恰巧中秋生日，邀约了20多位同学组团上船。36岁的公务员白先生则来电为父母和年迈的奶奶报了名，“因为工作原因，家里还有小孩要照顾，平时没有那么多假期陪父母和奶奶出去玩，坐游轮出游对年龄偏大的游客来说十分轻松，最吸引我的，是团队的增值服务——中医养生项目，保障父母安全的同时每天都能学习养生的知识，还能交到不少朋友，这是市面上其他旅游线路看不到的。”

峡州国旅相关负责人介绍，该旅游线路从武汉发团，宜昌上船，经神农溪、巫峡、瞿塘峡，在丰都港下船，然后换乘大巴赴重庆永川、酉阳、黔江、湖北建始、宜昌，返回武汉。旅程中，游客不仅可以欣赏三峡美丽秋景，还可游览酉州、濯水两个古镇，张飞庙、黔江城市峡谷、石门河三个4A级景区以及屈原故里、乐和乐都、酉阳桃花源、神龙四个5A级景区，整个旅程共七天。

全程为游客提供健康保障的六源堂为武汉健民大鹏药业全资子公司。在七天的行程当中，六源堂医疗团队会为游客们提供中医健康养生评估和指导，定时组织中医养生讲堂和养生操训练。

目前，首批出团日期为9月13日，还剩少量团位（首班参团人数限100人）。本月下一出团日期为9月18日。目前，本报武汉市各发行站接受市民咨询及报名参团，精品线旅游价为1480元/人，本报读者凭有效期内的全年订报发票可享受150元的优惠（限一票一客），我们将派人上门为您办理相关手续，您也可以致电本报专设咨询热线027-88568100/88568080。





