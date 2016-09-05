查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第17版 楚动 ·广告 ·全球华人怀乡征文大赛今起初评 ·三峡养生游报名火爆 首期13日发团 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 财经 第15版 : 教卫 第16版 : 跑腿 第17版 : 楚动 第18版 : 小小作家 第21版 : 广告 第22版 : 书香 第23版 : 读吧 第24版 : 影集 第7版 : 评论 第9版 : 专版 · 广告 · 全球华人怀乡征文大赛今起初评 · 三峡养生游报名火爆 首期13日 17 楚动 2016.9.5 星期一 数百篇抒怀字字泣血 百万人关注点滴含情 全球华人怀乡征文大赛今起初评 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者魏曦 尚娟通讯员王峰）万里乡关难忘却，梦里相思诉笔端。历时50余日，征得国内外读者来稿400余篇，微信投票达24万人次，访问量超100万……昨日，备受关注的首届“闻一多杯”全球华人怀乡征文大赛征稿结束，今起进入初评阶段。

此次征文活动由楚天都市报、中共浠水县委宣传部、中共浠水县委统战部主办，《帅作文》周报承办。应征作者遍布新疆、辽宁、贵州、福建、深圳等全国20多个省、市、自治区及海外地区，他们中有白发华侨，有退休老者，有垂髫孩童……在他们笔下，乡愁是抓不住回不去的从前，是剪不断理还乱的怀念。

乡愁是梦里的水塘溪流、白墙灰瓦。还在读小学五年级的陈泽辉下笔真挚：“虽然，我现在身处异地很好，可是，我却思念黄石，我多想快点回到黄石，对着湛蓝的天空大喊一声：黄石，我喜欢你！”乡愁是横跨四海、独闯五洲后的长路漫漫。新加坡华侨刘可在《儿时的小巷》里深情追忆：“在国外多年，我想念武汉的巷子……”

在外打工多年的唐文胜在《五叔家的变迁》中写道：“我想还有许许多多同我一样身份卑微的打工者，独步在他乡浓浓的月色里，祝福远在千里之外的亲人……”退休老人柯燎则把自己对家乡40年的怀念写成《美丽的柯雷家村》，亲自送到报社来报名参赛。

共有337篇大赛入选作品公布于“帅作文”微信公众号，目前征稿及微信投票均已截止，大赛进入专家评审阶段，获奖结果将在本月下旬公布。部分获奖者有机会于国庆期间赴浠水参加闻一多故乡采风活动。





