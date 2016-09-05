查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第16版 跑腿 ·广告 ·电缆断裂 数十住户停电5天 ·图文：小区栅栏外扩 居民担心毁绿 ·地球公转1周356天？ ·市民之声 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 财经 第15版 : 教卫 第16版 : 跑腿 第17版 : 楚动 第18版 : 小小作家 第21版 : 广告 第22版 : 书香 第23版 : 读吧 第24版 : 影集 第7版 : 评论 第9版 : 专版 · 广告 · 电缆断裂 数十住户停电5天 · 图文：小区栅栏外扩 居民担心毁 · 地球公转1周356天？ · 市民之声 16 跑腿 2016.9.5 星期一 图文：小区栅栏外扩 居民担心毁绿 原是围墙改造透绿 已获有关部门许可 楚天都市报讯 图为：左侧为旧围墙，右侧为新修围墙



昨日，市民张爹爹反映，汉口金桥怡景苑小区栅栏围墙往外扩展了四五米，占到了相邻小游园的绿化带。他听说毁绿是为了停车。

当日上午，记者来到竹叶山立交附近的金桥怡景苑，这是一栋二三十层的住宅楼，有400多户居民，入住已有一年。出小区大门右手边有两道铁栅栏，之间宽三四米，长约100米，里面被用水泥硬化，只剩几棵树。这里正是张爹爹反映的，围墙往外扩张侵绿的地方。

小区物业吴经理介绍，外层的一排栅栏，原来是两米多高的围墙，不够美观，与相邻的游园不协调。根据政府要求，前不久开发商将围墙推倒，改成了现在的里外两道栅栏。这不存在毁绿，因为两个围栏之间，原本就是属于小区的公共空地。

辖区江岸区新村街城管科工作人员证实，怡景苑属于还建楼。因为工程早已完工，因此要求拆除原来的围墙，改成与相邻小游园相协调的栅栏，实现透绿，从而美化区域内的整体环境。

楚天都市报记者张皓魏铼





