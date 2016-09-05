查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第16版 跑腿 ·广告 ·电缆断裂 数十住户停电5天 ·图文：小区栅栏外扩 居民担心毁绿 ·地球公转1周356天？ ·市民之声 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 财经 第15版 : 教卫 第16版 : 跑腿 第17版 : 楚动 第18版 : 小小作家 第21版 : 广告 第22版 : 书香 第23版 : 读吧 第24版 : 影集 第7版 : 评论 第9版 : 专版 · 广告 · 电缆断裂 数十住户停电5天 · 图文：小区栅栏外扩 居民担心毁 · 地球公转1周356天？ · 市民之声 16 跑腿 2016.9.5 星期一 电缆断裂 数十住户停电5天 疑因架空层装修所致 物业称正筹集维修资金 楚天都市报讯 昨日，江夏富丽奥林园小区的罗女士反映，5天前，她所住楼栋每天断电多次，最近两天更是彻底断电，数十户居民生活极为不便。

罗女士介绍，8月31日晚，小区悉尼村3栋突然停电。之后的三天，该栋电力供应时断时续，每次来电最多不超过1小时，有时甚至只有几分钟，大部分时间都处于停电状态。

前日，供电部门找到故障原因：3栋2单元和3单元之间的供电电缆出现了故障。物业将1、2单元供电线路与3单元线路分开后，1、2单元供电恢复正常，而3单元44户居民却完全停电。

3单元4楼居民龚女士介绍，停电致电梯停摆，家里电扇、热水器、洗衣机、燃气灶都无法使用。她儿子每晚放学回来只能点蜡烛学习，吃饭也以方便面为主。

3单元楼底架空层区域正在装修中，记者在现场没看到工人。罗女士表示，架空层本该属于全体业主共有，几年前被开发商卖给他人。居民怀疑，架空层买家装修时，弄坏了地下供电电缆导致停电。

江夏区供电公司表示，2、3单元之间电缆的确出现了故障，可能是架空层住户装修时所引起。因小区供电设施未移交到供电部门，所以其维修应由物业负责，他们会给予技术上支持。

小区物业负责电力维护的左先生表示，他们已制定更换故障电缆的方案，目前就等上级公司的资金到位。

物业张姓负责人表示，小区居民此前拖欠巨额物业费用，他们资金紧张。昨日他们公司负责人和业主代表进行了沟通，他们目前正在筹措资金。 楚天都市报记者张万军





