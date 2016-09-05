查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第15版 教卫 ·图文：脑瘫新生坚持独自来汉上大学 ·鱼钩突然弹起 钓友眼角被钩险失明 ·专家提醒：新生军训要注意防暑 ·抽2毫升血可检测早期肾癌 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 财经 第15版 : 教卫 第16版 : 跑腿 第17版 : 楚动 第18版 : 小小作家 第21版 : 广告 第22版 : 书香 第23版 : 读吧 第24版 : 影集 第7版 : 评论 第9版 : 专版 · 图文：脑瘫新生坚持独自来汉上大 · 鱼钩突然弹起 钓友眼角被钩险失 · 专家提醒：新生军训要注意防暑 · 抽2毫升血可检测早期肾癌 15 教卫 2016.9.5 星期一 拒绝家人相送 身残愈发自强 图文：脑瘫新生坚持独自来汉上大学 楚天都市报讯 图为：虽然老师许可杨铭（左一）不用军训,但他坚持和同学一起军训



□楚天都市报记者乐毅实习生王媛通讯员侯庆摄影：楚天都市报记者曲严



3日，武汉纺织大学化学与化工学院来了一位特殊的大学新生，他是来自湖北沙洋县的18岁脑瘫男孩杨铭。下校车后，杨铭踮着左脚尖艰难前行，身上还背着30多斤的行李。虽然下车点距离新生报到处仅100多米，当他走完这段路，豆大的汗珠顺着脸颊直淌。



第一次远行求学承载了全家的希望



今年高考，杨铭以528分的成绩被武汉纺织大学应用化学专业录取，“这是我第一次出远门。而学这个专业，不需要消耗太多体力。”杨铭靠坐在凳子上，头偏向一边，用右手推了推滑落到鼻梁的眼镜说。

“我想锻炼下自己，也不想耽误母亲打工，所以没让母亲陪我来。”杨铭告诉记者，他家在沙洋马良沿江村，父亲杨辉前年突发脑梗，不能干重活，母亲杨玉红成为家里的主劳力，既要下地干农活，还要外出打工养家。“我还有一个姐姐，嫁到了山里，生活清苦，也帮不了家里什么。”说到此，杨铭低下了头，似乎不想让记者看到他的表情，“今年发大水，我家5亩田全淹了，房子久泡后也不敢再住人，父母只能到县城暂住。”

虽然家里条件艰难，但杨玉红还是坚持借钱供杨铭上学。“妈妈说只要我想读，钱她会想办法。”说到这里，杨铭终于忍不住抽泣起来，眼泪流到嘴角，他抬起右手，吃力地擦了擦。



期待学习改变命运刷题右手无名指磨出老茧



昨日记者联系到杨铭的母亲杨玉红，杨玉红告诉记者，儿子刚学走路时总是摔倒，后来确诊是脑瘫。“医生说，只能做开颅手术，但风险极大，一不小心就会影响到智力发育，我们不敢花这么多钱冒这个险。”

杨玉红除了要赚钱养家，还要事无巨细照顾杨铭的生活，喂饭、穿衣、系鞋带。杨玉红说，她每天按时送完儿子上学，就马上跑到田里干农活儿，这样一干就是12年。杨铭小学五年级时做过腿部手术，术后恢复的两个月里，她的肩膀就是杨铭行动的“双腿”。“妈妈常跟我说，你在身体上不如别人，再不好好学习，将来靠什么吃饭？”母亲的话再加上周围同学异样的眼光，杨铭开始暗自发奋，为了刷题，右手的无名指被磨出了好几个老茧，每天晚上学习学到十一二点，屁股也因久坐变得僵硬，站起来时青一块紫一块的。

记者观察发现，杨铭说话时身体时而前倾、时而后仰，习惯性用右手掰左手。“我是先天性脑瘫，左半边身体基本不受大脑控制，时间长了，左边的手脚都萎缩变形了。”说罢，他伸出右手搬弄僵硬的左手手指，强迫自己让变形的手指伸展开。

对于未来，杨铭的目标很明确——考研。“我行动不便，也干不了重活，做科研工作可能更适合我。”杨铭说。





