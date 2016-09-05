查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第14版 财经 ·新华保险2016年上半年业务结构持续优化 ·图文：餐馆老板减负 高端消费叫苦 ·80后很顾家 90后偏享受 ·新品播报 ·本周走势决定反弹能否持续 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 财经 第15版 : 教卫 第16版 : 跑腿 第17版 : 楚动 第18版 : 小小作家 第21版 : 广告 第22版 : 书香 第23版 : 读吧 第24版 : 影集 第7版 : 评论 第9版 : 专版 · 新华保险2016年上半年业务结 · 图文：餐馆老板减负 高端消费叫 · 80后很顾家 90后偏享受 · 新品播报 · 本周走势决定反弹能否持续 14 财经 2016.9.5 星期一 POS机刷卡新政明起实施 借记卡信用卡手续费有区别 图文：餐馆老板减负 高端消费叫苦 楚天都市报讯 □楚天都市报记者赵杰



明天起，POS机刷卡新政正式实施，刷卡手续费将不再按照行业划分，餐饮老板减负了，顾客刷卡被拒的尴尬事也会减少。

不过，新政也规定了新的信用卡刷卡费率，并打破封顶限制。面对多出来的高昂成本，有商家拒绝承担手续费，这也就意味着，以后买房、买车等大额消费，顾客可能要为刷卡额外承担一笔费用。



餐馆老板节省不少成本



今年3月初，国家发改委、中国人民银行下发《关于完善银行卡刷卡手续费定价机制的通知》，被业内称为“POS机新政”，自2016年9月6日起实施。

银行卡刷卡手续费主要由收单机构收取的收单服务费、发卡机构收取的发卡行服务费和银行卡清算机构收取的网络服务费组成。POS机刷卡手续费，最近一次调整是在2013年，其中，餐娱类、一般类和民生类的收费标准分别为1.25%、0.78%和0.38%，餐饮类商户要承担的刷卡费率最高。

对于中小商户而言，新政最大的亮点是取消了商户行业的分类定价，受益最大的无疑是餐饮娱乐行业。此前，餐娱类刷卡收费中，仅发卡行服务费就要0.9%，新政实施后借记卡的发卡行服务费为0.35%，降幅超过一半。

在小东门经营一家烧烤店的吕先生给记者算了一笔账：按以前的标准，顾客每刷卡消费100元，店里就要交1.25元手续费，一年下来，光手续费支出就要上万元。随着新政实施，多家银行已将费率调整为0.5%—0.6%，这也就意味着，一年至少可以节约5000元成本，以后也更欢迎顾客刷卡支付了。



4S店要顾客承担手续费



值得注意的是，新政的另一大特点是借贷分离，也就是说，使用借记卡、贷记卡（信用卡），将实行差别计费。其中，借记卡仍实行封顶做法，单笔上限20元，信用卡刷卡手续费则上不封顶。

目前，各大银行已陆续调整费率，多数银行信用卡手续费率集中在0.5%—0.6%，部分达0.66%。信用卡刷卡手续费上不封顶，受影响最大的是高端消费人群。

最近，珞狮南路、盘龙城等多家高端汽车4S店，均打出“9月赶紧买车”的广告，提醒新老客户，按照POS机新政，刷信用卡手续费上不封顶，要买车请趁早，新政实施后，手续费将由顾客自理。

“按照以前的标准，单笔交易金额较大的房地产、汽车销售行业，刷卡手续费每笔封顶80元，这个费用并不算高，4S店一般都自己消化了。”一家英菲尼迪4S店的工作人员告诉记者，随着新政对费率做出调整，刷信用卡10万元购车，将产生600元手续费。如果一家4S店年刷卡量在5000万元，手续费将高达30万元，“4S店肯定不愿意接这个条”。





