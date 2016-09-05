查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 评论 ·图文：农产品老味道去哪儿了 ·安全的玻璃栈道才是最美风景 ·微观点 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 财经 第15版 : 教卫 第16版 : 跑腿 第17版 : 楚动 第18版 : 小小作家 第21版 : 广告 第22版 : 书香 第23版 : 读吧 第24版 : 影集 第7版 : 评论 第9版 : 专版 · 图文：农产品老味道去哪儿了 · 安全的玻璃栈道才是最美风景 · 微观点 7 评论 2016.9.5 星期一 微观点 楚天都市报讯 在大众创业、万众创新已经成为经济发展引擎之一的当下，创业过程中明辨是非已刻不容缓。

——日前，一家名为“宅代洗”的创业公司火了，火起来的原因，主要是他们透露曾经为了“培养客户需求”，剪断了一所大学男生宿舍洗衣房的电线，让无处洗衣的大学生不得不尝试他们的“宅代洗”服务。对此媒体作出上述评议

无论怎么在品种上迎合中国人口味，但肯德基和麦当劳看家的炸鸡、薯条、汉堡、可乐的标配已成为“垃圾食品”的全球代表。越来越多的中国年轻家庭已经不让孩子过多接触这类快餐店。

——近日，百胜餐饮集团将肯德基、必胜客中国市场部分运营业务出售，《北京青年报》发表观点，认为肯德基们在消费者心目中“已经老了”，年轻一代走进肯德基们的机会在减少

在私人空间直播，只要符合法律的一般规定就行。公开场所的直播，需考虑场所里面的其他人和信息。若当事人不同意，就涉及是否侵犯隐私，是否给入镜者制造麻烦、扰乱学校或课堂秩序等。

——9月1日，天津一名高三女生直播开学,被学校约谈，校方不支持学生在校使用直播功能，法律专家王四新认为，高三女生直播开学的行为不恰当

能不能把别人的孩子当成自己的孩子，是否注意和雇主之间的沟通都尤为重要。

——月嫂越来越抢手，聘请价格也逐渐变贵，月嫂的质量却良莠不齐。最近，济南市面上竟然出现了7天速成的月嫂。家政行业人士表示，从技能层面来说，月嫂集中培训十几天也说得过去，这个行业职业素养更为关键

在过去相当长的一段时间，我们的经济增长都在10%以上，工资的增长也在10%以上，所以说我们养老金的调整是比较高的水平。

——近期，多地发布养老金调整方案，从2005年开始，我国已连续11年上调企业退休人员养老金。中国社会保障研究中心主任褚福灵认为，养老金的连续上调主要受到经济增长等因素的影响

大学是青年走向独立的开始，大学期间，他们应该具备精神独立的能力，并习得经济独立的技能。大学教育是否成功，也在很大程度上取决于大学生能否脱离家人和校园的庇护，走向真正的自我独立。

——新生来了！同往年一样，随同“小鲜肉”来到大学的，是大批的家长，连爷爷奶奶、外公外婆甚至七大姑八大姨，也都加入了送学生的队伍。《中国青年报》对此发表观点





