查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·图文：G20杭州峰会开幕世界进入“中国时刻” ·基层员工月薪涨至4000元左右 ·武汉诞生首个合法个人募捐基金 ·习近平出席金砖国家领导人非正式会晤 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 财经 第15版 : 教卫 第16版 : 跑腿 第17版 : 楚动 第18版 : 小小作家 第21版 : 广告 第22版 : 书香 第23版 : 读吧 第24版 : 影集 第7版 : 评论 第9版 : 专版 · 图文：G20杭州峰会开幕世界进 · 基层员工月薪涨至4000元左右 · 武汉诞生首个合法个人募捐基金 · 习近平出席金砖国家领导人非正式 1 要闻 2016.9.5 星期一 图文：G20杭州峰会开幕世界进入“中国时刻” 习近平致开幕辞：让二十国集团成为行动队而不是清谈馆 楚天都市报讯 9月4日，G20杭州峰会开幕，国家主席习近平主持会议并致开幕辞。这是G20成员和嘉宾国领导人、有关国际组织负责人集体合影。 新华社发





