查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第13版 茶馆 ·图文：开学啦 咵一咵您家的“小别离” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 时事 第11版 : 文娱 第12版 : 体育 第13版 : 茶馆 第14版 : 活法 第15版 : 脸谱 第16版 : 绽放20年“健康相伴” 第2版 : 聚焦G20杭州峰会 第3版 : 要闻 第4版 : 关注 第5版 : 评论 第6版 : 现场 第7版 : 经济 第8版 : 教育 第9版 : 健康 · 图文：开学啦 咵一咵您家的“小 13 茶馆 2016.9.4 星期日 图文：开学啦 咵一咵您家的“小别离” 楚天都市报讯 楚天都市报记者张艳 本版配图/邬雪婷



茶香弥漫，茶客咵天，茶馆蛮热闹。但老板娘一个人坐得远远的，抱着几本书边看边写。

“老板娘，您家看的么斯书？写的么斯字？”嘀嘀哒蛮好奇地凑过去，“唷嗬，是在看您家伢的课本嘞！”

“唉哟，老板娘真是中国好妈妈，可以感动中国了！”欢喜坨点着头感叹，“不过您家莫说，这开学对蛮多家庭来说，是一件蛮重要的事……”

“那还谈鬼？你硑听人说过吗？如果一个女性朋友不再联系你，一是她死了，二是她当妈了，三是她孩子到学龄了。如果她孩子学龄且又开学了，你就当作她死了吧！”老板娘走过来，一边摇头一边说，“所以说，你们哪里晓得我的苦?！”

“老板娘，来来来，喝一杯茶，咵哈子天，诉哈子苦……”茶客们一起喊道，“家家都有上学的伢，我们个个都有苦?……”



熊孩子终于开学了



老板娘：真是几家欢乐几家愁！你们这几天看到过一组照片硑？就是说国外有一群家长，在伢们开学前兴奋得不得了，拍了一组“兴奋飞上天”的照片放到网上，你们看，就是勒个样子，一个个毫不掩饰自己对熊孩子的嫌弃啊，喜悦之情简直是扑面而来啊……

（老板娘翻出手机里的一组照片给大伙看。）



咵爹爹：唷，这说的不是我儿子儿媳妇吗？我孙子9月1号上了幼儿园后，这两个家伙不晓得几兴奋，一个说，再也不用跟到儿子屁股后头捡玩具了；一个说，再也不用一天到晚回答十万个为么斯了……你们听哈子，这像当老特当姆妈说的话吗？

欢喜坨：对于蛮多家长来说，寒暑假是一个挑战，要比平时花更多精力去照顾伢，就像有人诉苦说——

少壮不努力，长大带孩子/春眠不觉晓，醒来带孩子/举头望明月，低头带孩子/夜夜思君不见君，还得埋头带孩子/洛阳朋友如相问，就说我在带孩子/待到山花烂漫时，我在丛中带孩子/问君能有几多愁，恰似一天到晚没完没了带孩子……

所以我老婆和她的那群闺蜜，这几天还不是不晓得几开心。9月1号儿子一开学，她就在微信上欢呼雀跃，说么斯“熊孩子开学了，终于不用为过早吃么斯、中午吃么斯操心了”，还呼朋唤友说“中午饭局、下午茶会约起来”！搞得儿子像是别个屋里的伢！

咵爹爹：不过，我儿子媳妇虽然话说得刷拉，但还是表现得蛮紧张，伢每天一回来就拉到他问东问西：吃的么斯菜？中午睡了几长时间？屙了几回尿？跟小朋友打了架硑？得了几朵小红花……

欢喜坨：就是说?，“孩子虐你千百遍，你仍待他如初恋”，莫看他们嘴里喊烦，但疼伢都疼到肉里头克了，当然我也是?。不过，咵爹爹您家孙子才上幼儿园，我儿子马上就要小学毕业了，所以我老婆其实也忙得很，每天辅导作业，周末还要送伢补课，她也算是中国好妈妈?！

尖板眼：是啊，中国好妈妈都是勒样的——

陪得了作业，上得了课堂；做得了蛋糕，改得了作文；教得了奥数，读得了故事；讲得了语法，做得了小报；找得到景点，搜得了攻略；想得出创意，搞得好活动；挣得了学费，付得起消费；扛得住情绪崩溃，熬得过岁月沧桑……



开学也是小别离



老板娘：就是说?！读书伢的姆妈，就是静如处子动如疯兔，你们勒说的还是上幼儿园上小学的家长们，但作为一个初中生的姆妈，一年“死”9个月，剩下3个月还要在各种补课中奔波，那才是真造业嘞！

对了，你们最近看了电视剧《小别离》硑？我蛮想看但硑得时间，听说拍得蛮是那个事，戳中了蛮多家庭的痛点：么斯一定要考重点高中，么斯要不要出国留学，么斯青春期亲子关系么样应对……

楚小丫：嗯，我姆妈在看，一边看还一边拉到我发表评论。你们看，像我这样的90后吧，蛮多同学不是在初中毕业就是在高中毕业的时候出国留学了，我姆妈说她幸亏当初没有初中就让我出国读书，不然我的成长过程肯定会留下一滴嘎阴影。

嘀嘀哒：楚小丫你是学霸?，用不着早早就跑到国外克读书……

尖板眼：唷，我们都说得吼吼神的，栽麦子你么样不发表意见嘞？你儿子马上就要上大学了，这也是一场小别离嘞！

栽麦子：就是说?！我后天就要跟老婆送儿子克北京开学报到。唉，这还没有走，我心里头就已经有滴嘎不舒服，觉得像丢了么斯一样。我老婆还偷偷地哭了几回，说我们就要成为“空巢中年”了，到时候肯定蛮不习惯……

嘀嘀哒：哈哈哈，你这一说我想起了我读大学的时候，我还硑回家，我姆妈是天天打电话，望穿秋水；到屋那天，她是一脸的兴奋和热情，走路都唱歌；过了一些时，她家就一脸嫌弃的表情；再过了一些时，就开始问我，你么时候开学啊？要不要提前克学校准备准备……

楚小丫：唷，你姆妈跟我姆妈是一模一样嘞。

尖板眼：是啊，人生岁月长，就像著名女作家龙应台说过：所谓父女母子一场，只不过意味着，你和他的缘分就是今生今世不断地在目送他的背影渐行渐远。你站立在小路的这一端，看着他逐渐消失在小路转弯的地方，而且，他用背影默默告诉你：不必追。

老板娘：唉呀，我用龙应台的另一段名言送给开学的伢们：孩子，我要求你读书用功，不是因为我要你跟别人比成绩，而是因为，我希望你将来会拥有选择的权利，选择有意义、有时间的工作，而不是被迫谋生。当你的工作在你心中有意义，你就有成就感。当你的工作给你时间，不剥夺你的生活，你就有尊严。成就感和尊严，会给你快乐！

众人哈哈大笑，说：老板娘，你就是想你儿子听你的话，好好学习，考上重点高中再考上名牌大学?！





