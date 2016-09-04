查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第12版 体育 ·广告 ·图文：首个主场又是硬仗 ·费帅盼在天津拿分 ·特别提醒 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 时事 第11版 : 文娱 第12版 : 体育 第13版 : 茶馆 第14版 : 活法 第15版 : 脸谱 第16版 : 绽放20年“健康相伴” 第2版 : 聚焦G20杭州峰会 第3版 : 要闻 第4版 : 关注 第5版 : 评论 第6版 : 现场 第7版 : 经济 第8版 : 教育 第9版 : 健康 · 广告 · 图文：首个主场又是硬仗 · 费帅盼在天津拿分 · 特别提醒 12 体育 2016.9.4 星期日 中甲今现“尤文德比” 费帅盼在天津拿分 楚天都市报讯 楚天都市报天津电（记者蔡毅）今晚7时35分，武汉卓尔将在中甲联赛第25轮比赛中作客天津海河教育园体育中心挑战现排名联赛第三的天津权健。鉴于权健主帅卡纳瓦罗与武汉队主帅费拉拉同是昔日意甲尤文图斯队友，这场比赛也被外界定义为中甲赛场的“尤文德比”。

在与权健比赛之前，武汉队接连收到坏消息，先是球队前锋外援约翰逊因参加非洲杯预选赛将缺席本场比赛，接着是中后卫外援奥特森被莫名停赛三场，再加上此前的伤员罗毅以及处于停赛期的中锋周燎，武汉队在排兵布阵上捉襟见肘。武汉队主帅费拉拉直言：“我们现在形势不好，还有多名球员伤停。但我和我的队员还是希望能在这场比赛中带分回家。”

而卡纳瓦罗希望将3分留在天津，“与费拉拉，我想不只是对手那么简单，他是我非常重要的朋友，我的俱乐部首秀以及国家队首秀都与他在一起，我们还一起拿到过冠军，一起做儿童慈善基金会，还居住在一个城市，家庭之间一直非常要好，但这一战我们必须战胜他。”





