查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第12版 体育 ·广告 ·图文：首个主场又是硬仗 ·费帅盼在天津拿分 ·特别提醒 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 时事 第11版 : 文娱 第12版 : 体育 第13版 : 茶馆 第14版 : 活法 第15版 : 脸谱 第16版 : 绽放20年“健康相伴” 第2版 : 聚焦G20杭州峰会 第3版 : 要闻 第4版 : 关注 第5版 : 评论 第6版 : 现场 第7版 : 经济 第8版 : 教育 第9版 : 健康 · 广告 · 图文：首个主场又是硬仗 · 费帅盼在天津拿分 · 特别提醒 12 体育 2016.9.4 星期日 国足在沈阳冒雨备战12强赛第二场 图文：首个主场又是硬仗 楚天都市报讯 图为：回到主场，任航﹙左一﹚能否为自己正名 CFP图



楚天都市报记者徐平发自沈阳



中韩之战结束后，中国男足于2日乘坐包机返回了沈阳。昨天，沈阳下起了大雨，但国足依然冒雨在沈阳奥体中心外场进行了训练，因为另一场苦战在等着他们。6日，国足将迎来2018世预赛亚洲区12强赛的首个主场赛事，对手是伊朗队，伊朗在第一场比赛中，以2比0战胜了卡塔尔队，展现出来了出线大热门的超强实力。



国足急补防线之漏



与韩国一战，国足的防线暴露出了较为严重的问题，如果不及时补漏，与伊朗一战依然会凶多吉少。昨天在接受记者采访时，于海透露，国足刚刚在训练前观看了中韩之战的比赛录像，“对于做得好的方面和做得不好的问题，我们都已经总结了。我们在防守的某些阶段、某些细节方面做得不好，需要做一些改变，我们对与韩国队一战的三个丢球做了具体的分析，这两天也会针对这三个丢球做一些针对性的训练。”

中韩之战，外界对国足的三中卫战术提出了质疑，特别是对久疏战阵、连丢两球的任航多有诟病，但在国足内部，却鲜有批评之声传出，不过与伊朗一战，不排除国足对现有的阵容进行调整，特别是后防线。



首个主场并不好踢



与伊朗一战，是国足的首个主场赛事，于海谈到主场作战的压力问题：“实际上我们每场比赛都会有很大的压力，因为我们的实力要弱一些，只有去拼对手，才能赢下比赛。”

于海透露，在训练前，全队观看了伊朗队的比赛录像。“我们对对手有了一个初步印象，具体细节还要进一步进行分析。伊朗队是亚洲非常强的一支球队，实力跟韩国不相上下。对于我们来说，这又是一场恶战，希望能够打出我们的精神风貌来。”

2009年，高洪波第一次执教国家队，第一场比赛对手就是伊朗队，当时中国队战胜了伊朗，于海也是其中一员，但这一次，于海表示，球队已经发生了很大的变化。“我们要做好更充分的准备去迎接这场比赛！”



对手



主力受伤 伊朗沈阳寻医



楚天都市报沈阳电（记者徐平）昨天，此前一天飞抵沈阳的伊朗队前往沈阳城市建设学院进行了训练，由于刚踢完比赛，并且又经历了长途飞行，伊朗队的训练以身体恢复和放松为主。

虽然实力上占据优势，但对于这场比赛，伊朗队重视有加，他们不仅与中国队一样选择了包机，而且大包小包的行李和装备装了整整两辆货车。抵达沈阳后，伊朗队通过亚足联与沈阳方面相关医院联系，希望为队员安排核磁共振检查，因为有两名主力在与卡塔尔队的比赛中出现了伤病，目前还无法确认这两名队员在6日的比赛中能否出场。





