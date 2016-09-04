查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第11版 文娱 ·舒淇嫁冯德伦 是两股清流的汇合 ·图文：40岁舒淇嫁给老友冯德伦 ·武汉市免费培训月嫂 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 时事 第11版 : 文娱 第12版 : 体育 第13版 : 茶馆 第14版 : 活法 第15版 : 脸谱 第16版 : 绽放20年“健康相伴” 第2版 : 聚焦G20杭州峰会 第3版 : 要闻 第4版 : 关注 第5版 : 评论 第6版 : 现场 第7版 : 经济 第8版 : 教育 第9版 : 健康 · 舒淇嫁冯德伦 是两股清流的汇合 · 图文：40岁舒淇嫁给老友冯德伦 · 武汉市免费培训月嫂 11 文娱 2016.9.4 星期日 武汉市免费培训月嫂 楚天都市报讯 据悉：武汉妇女就业培训基地为增加女性就业，面向全省免费培训50名月嫂(育婴师），将进行月嫂专业知识技能的7天培训，由湖北首位月嫂技能大师和专家亲自授课。学完到医院妇产科实习，推荐就业月薪5千—1万2千元。55岁以下均可报名，教材、培训全免费，报名电话02787854592 地址：武昌洪山亚贸广场B座12楼 文 闻蔚





