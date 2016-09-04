查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第11版 文娱 ·舒淇嫁冯德伦 是两股清流的汇合 ·图文：40岁舒淇嫁给老友冯德伦 ·武汉市免费培训月嫂 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 时事 第11版 : 文娱 第12版 : 体育 第13版 : 茶馆 第14版 : 活法 第15版 : 脸谱 第16版 : 绽放20年“健康相伴” 第2版 : 聚焦G20杭州峰会 第3版 : 要闻 第4版 : 关注 第5版 : 评论 第6版 : 现场 第7版 : 经济 第8版 : 教育 第9版 : 健康 · 舒淇嫁冯德伦 是两股清流的汇合 · 图文：40岁舒淇嫁给老友冯德伦 · 武汉市免费培训月嫂 11 文娱 2016.9.4 星期日 兜兜转转二十年 女神终变冯太太 图文：40岁舒淇嫁给老友冯德伦 楚天都市报讯 图为：舒淇和冯德伦拍摄婚纱照的花絮，也同样温馨动人



楚天都市报记者戎钰



“保持单身，忍不住又沉沦，兜着圈子来去有时苦等；人的一生，感情是旋转门，转到了最后真心的就不分。”

昨日中午，40岁的娱乐圈女神舒淇公布喜讯，承认已与42岁的香港演员、导演冯德伦在捷克布拉格结婚。

被粉丝、媒体、网友催婚十多年的舒淇，果真“四十不惑”，干净利落地完成了人生大事。更甜的是，她真的像歌里唱的，转来转去，最后情定相识20年的老友。



爱了4年 还没怀孕



结婚启事由冯德伦中午发出，没有文绉绉的辞藻，没有缺油盐的官腔，简单明了，坦白了四件事：相识20年，恋爱4年；不会办婚宴和派对；结婚是突如其来的决定，已经准备好“纠缠”一辈子；目前尚未怀孕。

随结婚启事一同曝光的是二人的结婚照。没有海滩古堡做背景，没有限量版婚纱珠宝当陪衬，只有两个脸上写满爱的有情人，携手通知全世界：“我们结婚啦！”

没多久，舒淇透过经纪人分享：婚纱是两年前某品牌送的，头纱是在婚纱店随手挑的，两个人的礼服也是拍照前2天临时买的，唯独摄影师找了业内大咖林炳存，提前一周请他飞到布拉格，“还指定要自然风，只能带反光板。”

“你现在有事儿吗，我有个婚想跟你结一结。”

嗯，美人就是这么任性。



他俩都是有故事的人



舒淇本名林立慧，1976年出生于台湾一个贫寒家庭。冯德伦出身优渥，母亲是60年代当红女星石燕，父亲是富商。两个人家庭背景差异很大，事业奋斗史也大相径庭。

舒淇嫁给冯德伦，既在情理之中，又在意料之外。

情理之中，是因为自2007年起，舒淇与冯德伦的恋情疑云就不断成为头条新闻，过去几年间，他们多次被拍到把臂同游、同居一室、春节相聚等，后来还共同养猫，传出来的爱情信号满格。

但是不管坊间怎么传，两位当事人都只认是朋友，最接近公开的一次是今年6月。舒淇主动发了两人合影，称既然被狗仔偷拍，不如自己先发照片。但媒体还没来得及发稿恭喜，冯德伦方面就以“朋友见面”定义了这张照片，让粉丝们替舒淇不值。

所以，二人昨天突然宣布从朋友变成夫妻，既收获了娱乐圈和网友的海量祝福，也让人感叹“太意外”。网友还顺便向娱乐圈里那些死不承认的“普通朋友”们喊话，“天凉快了，都来结个婚吧。”

不过，最“躺枪”的还是林志玲，“完了，舒淇一结婚，大家以后都盯着林志玲了。”



缘分时间表



1997年

二人相识

同年舒淇、黎明相恋

同年冯德伦、莫文蔚相恋



2005年

二人都恢复单身

冯德伦与徐若瑄传恋情

舒淇与张震成为CP



2007年

二人被传相恋



2012年

被拍到同居、同游



2013年

被拍到共度春节



2014年

一起养猫，恋情明朗化



2015年

多次被传分手



2016年

正式结婚



舒淇婚纱环保布料



眼尖网友认出，舒淇所穿的婚纱是某品牌2014年推出的婚纱系列，当时售价约3500元人民币，此系列以可回收的布料制作而成，利于环保。

舒淇穿着这套婚纱，脚踩一双裸色的平底鞋，冯德伦以简单的黑西装搭配黑T恤，一切极简，但婚纱照仍拍得浪漫又温馨。



这对新人早已注册？



突然宣布结婚的舒淇冯德伦早已注册？有知情人透露，两人其实早已注册，“非单身”状态已经有一段时间。也正因如此，今年7月底林心如结婚的时候，舒淇没有担任好姐妹的伴娘。而林心如对此是知情的。 综合





