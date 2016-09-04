查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 时事 ·广告 ·18市开展认罪认罚从宽试点 ·图文：高考后玩直播 小伙赚了15万 ·图文：疯狂痴迷“1元购” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 时事 第11版 : 文娱 第12版 : 体育 第13版 : 茶馆 第14版 : 活法 第15版 : 脸谱 第16版 : 绽放20年“健康相伴” 第2版 : 聚焦G20杭州峰会 第3版 : 要闻 第4版 : 关注 第5版 : 评论 第6版 : 现场 第7版 : 经济 第8版 : 教育 第9版 : 健康 · 广告 · 18市开展认罪认罚从宽试点 · 图文：高考后玩直播 小伙赚了1 · 图文：疯狂痴迷“1元购” 10 时事 2016.9.4 星期日 图文：疯狂痴迷“1元购” 男子三个月投入20多万打水漂 楚天都市报讯 据《北京晚报》报道1元钱买iPhone手机、1元钱中越野车……最近，不少人的手机被推送各种“1元购”APP。李阔（化名）就是其中一位，因中过1部手机，他开始疯狂痴迷“1元购”。昨日，他惊奇地发现，过去三个月，他一共花了20多万元，却再也没中过任何东西。



意外 两天中了一部手机



什么是“1元购”呢？如在某个1元购销售平台上，一件商品价值100元，平台会产生100个等额份额，参与的用户花1元就可得到一个份额。待所有份额全部售出后，平台会计算出一个“幸运码”，而被随机分配到这个幸运码的用户，便可以1元的价格获得这件商品。

“这个平台上什么都有，我想一块钱也不多，玩玩呗。”第一天，李阔陆续花了近千元，一个没中。没想到第二天，他就收到中了一部iPhone 6S手机的通知。“没过几天，手机真寄来了。当时感觉，这事挺靠谱儿啊！”从此，他一发不可收拾，钱越投越多。



吃惊 三个月投了20多万



但事与愿违，接下来三个月，他投入20多万元，却再没中任何东西。李阔昨日说，为了把前面亏的补回来，他不得不拆东墙补西墙，网银、支付宝、信用卡，能套的钱全都套了出来。

“这种软件就是利用了人都爱占便宜的心理，我自己的心态也不对。”李阔希望以自己的惨痛经历给其他网友提个醒。



质疑 这是变相赌博吗



李阔说，除了诱使人以小博大外，“1元购”平台上出售的商品，标价也有问题。“所有商品都加价4%到20%。如一张100元电话充值卡，120个人才能完成这个众筹任务，也就是说卡的价格已达120元。充值卡提现，还要再加5%的手续费。这些多出来的钱，平台是稳赚的。我认为，‘1元购’平台已涉嫌变相博彩。”

“1元购”平台称众筹中肯定有一个人中奖，但问题是这个人是不是真实玩家？“所有人的中奖记录都能查到。有的人花十元、二十元，就能中一辆车，而在这之前和之后，他却没有任何消费记录，令人生疑。”和李阔有同样遭遇的人不少，他们的损失少则数千，多则过百万。

昨天，记者联系了李阔投注的“1元购”平台，其客服称，平台符合国家相关法律规定，并无赌博行为。



律师:

这是打法律擦边球



北京市中闻律师事务所合伙人、互联网法务部主任李亚律师说，判断是不是变相赌博，关键要看从事“1元购”平台经营的公司，是否通过经营行为获利？如果是通过“1元购”，堆积大家的钱进行获利，那么它的经营行为就是博彩行为。在我国经营博彩行业要有特殊许可，否则就属于违法行为。

李亚律师认为，“1元购”其实是打了一个法律擦边球,李阔若觉得“1元购”不合法，可以向法院申请自己购买的份额无效，并要求对方返还相应的钱款。





