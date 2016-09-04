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时事
2016.9.4 星期日
图文：高考后玩直播 小伙赚了15万
楚天都市报讯 据《沈阳晚报》报道拥有19万粉丝，直播最高在线人数28万，2个多月挣了15万元……95后小伙韩志恒参加完今年的高考后，无意中的一次直播，让他成为了网红。昨日，这个以505分的成绩、考入沈阳大学经济学院财政专业的孩子，到学校报到了。
首次直播引来6千观众
说起当上网络主播，韩志恒说纯属“无心插柳”，“高考结束后觉得无聊，我就在手机下载了一个直播软件。6月11日首次直播，引来很多人围观。他们大多都问‘你多大了’、‘在哪上学’之类的问题。”韩志恒首次直播了4个小时，在线观众6000人，被推送成为“热点”。
下直播后，小韩发现有1000多人加了他的QQ号，成为了他的粉丝。于是，韩志恒开启了直播生涯。
2个多月挣了15万
从6月11日到8月31日，韩志恒平均每天上直播6小时，一个月播出时长188小时。拥有19万粉丝，直播最高在线人数28万，观看人数超过百万。“很累！但我还是坚持下来了。”韩志恒说，他当主播主要是讲一些幽默小段子，放点歌曲。
两个多月来，韩志恒只要直播，一定会上“热门”，上播2个多月，获得了15万的收入。
9月3日，韩志恒正式迈入大学。大学如何安排？“白天认真上课，晚上功课做好后再直播。”小韩说，大学生活他会好好珍惜，计划考研，重新当“学霸”。