“萎缩症”男子能摸自己的脸了广告爹爹冤枉拔掉三颗好牙男孩脊柱里长了个肿瘤广告图文：8万人昨日免费看病
查看本版大图 上一版 下一版     版面概览
 第9版 健康
·“萎缩症”男子能摸自己的脸了
·广告
·爹爹冤枉拔掉三颗好牙
·男孩脊柱里长了个肿瘤
·广告
·图文：8万人昨日免费看病
楚天都市报电子版
----  
 
9 健康 2016.9.4 星期日
我省大型义诊周活动启动
图文：8万人昨日免费看病
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者陈媛 通讯员王芳）昨日，我省2016年“服务百姓健康行动”大型义诊周活动正式启动，全省120多个义诊点同步开展公共场所义诊活动。
    在武汉地区，省市卫计委设立了2个义诊点，分别是水果湖步行街（如图）与汉口江滩市政广场。来自同济医院、协和医院、省人民医院等52家医疗卫生单位的300余名医护人员，为市民提供免费诊疗和健康咨询服务。每家医院均安排副高以上专家坐诊，总共涵盖了内、外、妇、儿、中医等各个类别近50个种类的专科，前来就诊和咨询的市民络绎不绝。
    据不完全统计，昨日全省各地共接受免费健康咨询、义诊8万人次，免费发放常用药品近100万元，发放健康科普资料10万余份。


   