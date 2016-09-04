查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 健康 ·“萎缩症”男子能摸自己的脸了 ·广告 ·爹爹冤枉拔掉三颗好牙 ·男孩脊柱里长了个肿瘤 ·广告 ·图文：8万人昨日免费看病 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 时事 第11版 : 文娱 第12版 : 体育 第13版 : 茶馆 第14版 : 活法 第15版 : 脸谱 第16版 : 绽放20年“健康相伴” 第2版 : 聚焦G20杭州峰会 第3版 : 要闻 第4版 : 关注 第5版 : 评论 第6版 : 现场 第7版 : 经济 第8版 : 教育 第9版 : 健康 · “萎缩症”男子能摸自己的脸了 · 广告 · 爹爹冤枉拔掉三颗好牙 · 男孩脊柱里长了个肿瘤 · 广告 · 图文：8万人昨日免费看病 9 健康 2016.9.4 星期日 神经痛三年 误以为牙疼 爹爹冤枉拔掉三颗好牙 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者李晗 通讯员应述辉）牙疼，拔牙；拔了还疼，接着拔……两年内拔掉三颗牙，疼痛却仍然未止。昨日，医生为患者潘爹爹揪出罪魁祸首，困扰他的“牙疼”其实是三叉神经痛。

今年71岁的潘爹爹家住汉口，3年前开始，左脸开始频繁疼痛，甚至无法安稳睡觉。于是，他来到家附近的牙科诊所，清洗牙结石、清洁口腔、更换牙膏……几乎把所有能想到的办法都试过了，然而牙疼还是没有缓解。

两年前，潘爹爹先后拔掉了左侧的三颗健康牙齿，然而牙疼依旧。原本就已稀疏的牙齿拔无可拔，他不得不靠吃止痛药缓解疼痛。

前日，潘爹爹牙痛再次发作，止痛药也无济于事，被子女带到湖北省中西医结合医院就诊。医生经过分析和检查，确诊为三叉神经痛。经过手术，潘爹爹的牙疼终于消除。

该院神经内科主任医师张帆表示，三叉神经痛，是面部三叉神经不正常放电引起的一种阵发性剧烈疼痛。发作的诱因很多，哪怕仅仅是说话、咀嚼、刷牙、洗脸或触摸面部某一区域，都有可能引发刀割或火烧一样的疼痛。

“三叉神经痛，常常会被误认为是牙痛或偏头痛，并冤枉拔牙。”张帆提醒，牙疼每次的持续时间长，并常伴有牙龈或颊部肿胀；而三叉神经痛则是短暂而剧烈。





