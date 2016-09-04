“萎缩症”男子能摸自己的脸了广告爹爹冤枉拔掉三颗好牙男孩脊柱里长了个肿瘤广告图文：8万人昨日免费看病
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 第9版 健康
·“萎缩症”男子能摸自己的脸了
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·爹爹冤枉拔掉三颗好牙
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楚天都市报电子版
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9 健康 2016.9.4 星期日
神经痛三年 误以为牙疼
爹爹冤枉拔掉三颗好牙
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者李晗 通讯员应述辉）牙疼，拔牙；拔了还疼，接着拔……两年内拔掉三颗牙，疼痛却仍然未止。昨日，医生为患者潘爹爹揪出罪魁祸首，困扰他的“牙疼”其实是三叉神经痛。
    今年71岁的潘爹爹家住汉口，3年前开始，左脸开始频繁疼痛，甚至无法安稳睡觉。于是，他来到家附近的牙科诊所，清洗牙结石、清洁口腔、更换牙膏……几乎把所有能想到的办法都试过了，然而牙疼还是没有缓解。
    两年前，潘爹爹先后拔掉了左侧的三颗健康牙齿，然而牙疼依旧。原本就已稀疏的牙齿拔无可拔，他不得不靠吃止痛药缓解疼痛。
    前日，潘爹爹牙痛再次发作，止痛药也无济于事，被子女带到湖北省中西医结合医院就诊。医生经过分析和检查，确诊为三叉神经痛。经过手术，潘爹爹的牙疼终于消除。
    该院神经内科主任医师张帆表示，三叉神经痛，是面部三叉神经不正常放电引起的一种阵发性剧烈疼痛。发作的诱因很多，哪怕仅仅是说话、咀嚼、刷牙、洗脸或触摸面部某一区域，都有可能引发刀割或火烧一样的疼痛。
    “三叉神经痛，常常会被误认为是牙痛或偏头痛，并冤枉拔牙。”张帆提醒，牙疼每次的持续时间长，并常伴有牙龈或颊部肿胀；而三叉神经痛则是短暂而剧烈。


   