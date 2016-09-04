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“萎缩症”男子能摸自己的脸了
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爹爹冤枉拔掉三颗好牙
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图文：8万人昨日免费看病
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健康
2016.9.4 星期日
神经痛三年 误以为牙疼
爹爹冤枉拔掉三颗好牙
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者李晗 通讯员应述辉）牙疼，拔牙；拔了还疼，接着拔……两年内拔掉三颗牙，疼痛却仍然未止。昨日，医生为患者潘爹爹揪出罪魁祸首，困扰他的“牙疼”其实是三叉神经痛。
今年71岁的潘爹爹家住汉口，3年前开始，左脸开始频繁疼痛，甚至无法安稳睡觉。于是，他来到家附近的牙科诊所，清洗牙结石、清洁口腔、更换牙膏……几乎把所有能想到的办法都试过了，然而牙疼还是没有缓解。
两年前，潘爹爹先后拔掉了左侧的三颗健康牙齿，然而牙疼依旧。原本就已稀疏的牙齿拔无可拔，他不得不靠吃止痛药缓解疼痛。
前日，潘爹爹牙痛再次发作，止痛药也无济于事，被子女带到湖北省中西医结合医院就诊。医生经过分析和检查，确诊为三叉神经痛。经过手术，潘爹爹的牙疼终于消除。
该院神经内科主任医师张帆表示，三叉神经痛，是面部三叉神经不正常放电引起的一种阵发性剧烈疼痛。发作的诱因很多，哪怕仅仅是说话、咀嚼、刷牙、洗脸或触摸面部某一区域，都有可能引发刀割或火烧一样的疼痛。
“三叉神经痛，常常会被误认为是牙痛或偏头痛，并冤枉拔牙。”张帆提醒，牙疼每次的持续时间长，并常伴有牙龈或颊部肿胀；而三叉神经痛则是短暂而剧烈。