查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第8版 教育 ·“洪荒之力”热词频现 ·幼儿园开学听“哇”声一片 ·三尺讲台上动人故事多 ·图文：武纺大新生报到先考防骗知识 ·广告：动向新闻 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 时事 第11版 : 文娱 第12版 : 体育 第13版 : 茶馆 第14版 : 活法 第15版 : 脸谱 第16版 : 绽放20年“健康相伴” 第2版 : 聚焦G20杭州峰会 第3版 : 要闻 第4版 : 关注 第5版 : 评论 第6版 : 现场 第7版 : 经济 第8版 : 教育 第9版 : 健康 · “洪荒之力”热词频现 · 幼儿园开学听“哇”声一片 · 三尺讲台上动人故事多 · 图文：武纺大新生报到先考防骗知 · 广告：动向新闻 8 教育 2016.9.4 星期日 图文：武纺大新生报到先考防骗知识 166名同学参考三成没及格 老师称将组织他们“重修” 楚天都市报讯 图为：防骗考场内，新生正在认真答题



楚天都市报记者乐毅 实习生王媛 通讯员侯庆 摄影：楚天都市报记者曲严



按照省公安厅部署,我省各高校新生要参加防骗知识考试。昨日是武汉纺织大学的报到日，该校环境工程学院新生迎来入学首场考试——电信诈骗知识测试。考试共10道题，题型为选择题，新生须参考完后才能办理入学手续。

值得一提的是，这些考题都是该校学生遭遇的真实案例。



遇骗子的经历成考题



“同学们先考试再报到，请认真答题，不及格是要重修的！”

昨日上午10时，纺大环境工程学院分党委副书记张莎莎，带着学生志愿者一道迎新，不停地提醒着新生先前往一处考场。在那里，所有新生要先接受电信诈骗知识测试，随到随考，考完后报到。试卷共10道选择题，分单选和多选，题目涉及电信诈骗和网络诈骗，满分100分，80分为及格线。

“十道题，都取自校内学生遭遇的真实诈骗案例，出题人则是两名曾遭骗的学生。”张莎莎说。

出题者之一、环境工程学院学生会副主席鄢弋棠，正在现场监考。看着学弟学妹们认真地审题、答题，他感慨不已：“试卷的第七题，是我的亲身经历。”上学期期末，小鄢接到过一个显示为校园短号的陌生电话，一名男子自称是他的老师，一番嘘寒问暖后，向他借 1000块现金救急，并让送到行政楼。

“当时听声音虽有点陌生，但想着要见面，警惕心就放松了几分。”小鄢说，随后这名“老师”以情急为由打电话让他转账，见他在电话里有犹豫，“老师”又准确地说出了他的姓名、专业和班级，试图打消他的疑虑，他有些举棋不定，最后还是决定先到院办找老师询问一下，最终避免了受骗。

鄢弋棠说，要想通过该题告诉新入学的同学，骗子可能通过各种渠道偷到个人的相关信息，设下骗局诱你中招。



三成新生考试不及格



截至昨日下午4点，环境工程学院166名新生参加“识骗”考试，竟有49人不及格，占总人数的三成，只有13人获得满分。

一名孙姓同学得分最低，仅答对了三道题。作为这场考试中的垫底人，孙同学坦言，除审题不严谨外，自己的防骗意识确有待提高。“前段时间在网上购买游戏币时，对方让我扫二维码付款，我扫码后才发现自己银行卡里的几十块钱被扣光。”他事后才知道骗子在二维码里设置病毒，盗取了账号密码。

“吃过一次亏，考试还是这么糟。”孙同学拿着最低分的试卷，脸面有点挂不住，不住地挠头称一定要加强防骗意识。

学院张莎莎副书记表示，像孙同学这样未考及格的同学，院里还会组织他们学习重修，增加防骗知识。张莎莎说，正值开学高峰时期，诈骗分子针对新生各种骗术层出不穷，目前全校各院系都在安排对新生防骗知识的学习、考试。“我们将新生‘识骗’考试放在报到之日，就是要竖起警示牌，让同学们从入校起，就牢牢树立防诈骗意识、清醒识别各种骗局。”





