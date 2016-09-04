“洪荒之力”热词频现幼儿园开学听“哇”声一片三尺讲台上动人故事多图文：武纺大新生报到先考防骗知识广告：动向新闻
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 第8版 教育
·“洪荒之力”热词频现
·幼儿园开学听“哇”声一片
·三尺讲台上动人故事多
·图文：武纺大新生报到先考防骗知识
·广告：动向新闻
楚天都市报电子版
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8 教育 2016.9.4 星期日
光谷20位师德“代言人”演讲比赛
三尺讲台上动人故事多
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者郭会桥）昨日，东湖高新区举行2016年度教师师德演讲比赛，来自该区乡镇和城区学校的20名选手倾情讲述坚守三尺讲台的动人故事，光谷四小的张露等4位选手荣获一等奖，另有16人分获二、三等奖。
    首先上场的光谷左岭一初老师陈思庆，演讲声情并茂一下抓住了台下听众和评委的心。光谷二小老师秦灵燕，讲述帮助后进生的故事，付出艰辛收获孩子成长的幸福，令听众泪水涟涟。
    “20名老师的演讲，折射他们扎实的普通话功底，也生动诠释了师德楷模形象。”比赛评委、楚天交通广播电台主持人王冉说，听众们听到了老师育人时的“用心付出”，希望这样的师德演讲能让更多人听到。
    此次师德演讲比赛中的获奖选手，将在今年开发区庆祝教师节活动中展演，他们的讲稿也将在《光谷教育》等报刊予以刊登。


   