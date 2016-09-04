查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第8版 教育 ·“洪荒之力”热词频现 ·幼儿园开学听“哇”声一片 ·三尺讲台上动人故事多 ·图文：武纺大新生报到先考防骗知识 ·广告：动向新闻 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 时事 第11版 : 文娱 第12版 : 体育 第13版 : 茶馆 第14版 : 活法 第15版 : 脸谱 第16版 : 绽放20年“健康相伴” 第2版 : 聚焦G20杭州峰会 第3版 : 要闻 第4版 : 关注 第5版 : 评论 第6版 : 现场 第7版 : 经济 第8版 : 教育 第9版 : 健康 · “洪荒之力”热词频现 · 幼儿园开学听“哇”声一片 · 三尺讲台上动人故事多 · 图文：武纺大新生报到先考防骗知 · 广告：动向新闻 8 教育 2016.9.4 星期日 光谷20位师德“代言人”演讲比赛 三尺讲台上动人故事多 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者郭会桥）昨日，东湖高新区举行2016年度教师师德演讲比赛，来自该区乡镇和城区学校的20名选手倾情讲述坚守三尺讲台的动人故事，光谷四小的张露等4位选手荣获一等奖，另有16人分获二、三等奖。

首先上场的光谷左岭一初老师陈思庆，演讲声情并茂一下抓住了台下听众和评委的心。光谷二小老师秦灵燕，讲述帮助后进生的故事，付出艰辛收获孩子成长的幸福，令听众泪水涟涟。

“20名老师的演讲，折射他们扎实的普通话功底，也生动诠释了师德楷模形象。”比赛评委、楚天交通广播电台主持人王冉说，听众们听到了老师育人时的“用心付出”，希望这样的师德演讲能让更多人听到。

此次师德演讲比赛中的获奖选手，将在今年开发区庆祝教师节活动中展演，他们的讲稿也将在《光谷教育》等报刊予以刊登。





