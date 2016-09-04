查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第8版 教育 ·“洪荒之力”热词频现 ·幼儿园开学听“哇”声一片 ·三尺讲台上动人故事多 ·图文：武纺大新生报到先考防骗知识 ·广告：动向新闻 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 时事 第11版 : 文娱 第12版 : 体育 第13版 : 茶馆 第14版 : 活法 第15版 : 脸谱 第16版 : 绽放20年“健康相伴” 第2版 : 聚焦G20杭州峰会 第3版 : 要闻 第4版 : 关注 第5版 : 评论 第6版 : 现场 第7版 : 经济 第8版 : 教育 第9版 : 健康 · “洪荒之力”热词频现 · 幼儿园开学听“哇”声一片 · 三尺讲台上动人故事多 · 图文：武纺大新生报到先考防骗知 · 广告：动向新闻 8 教育 2016.9.4 星期日 幼儿园开学听“哇”声一片 奶奶心疼要进园内当义工 幼教专家说“不能娇惯” 楚天都市报讯 楚天都市报记者郭会桥 实习生王媛



“宝贝刚到幼儿园常哭闹，我能不能每月多交几百元到幼儿园当义工，既能照顾我家宝贝，还能帮老师看护。”江城幼儿园开学已有几天，但一些小班孩子的家长还是头疼不已———宝贝进入陌生环境后，难以止住哭闹。



幼儿园上演“哭闹戏”



2日早上8时许，记者来到水岸星城思桥国际幼儿园门口，家长们正陆续送孩子入园。小一班的一名男孩，被外婆和妈妈拉到园门口，还没进门，就“哇”地大哭，抓紧妈妈的肩不肯下地。妈妈哄半天不奏效，将他抱进幼儿园交给老师，狠狠心大步离开教室，门外见到外婆，眼圈忍不住红了，外婆也掏出餐巾纸抹起了眼泪。

入园的10分钟内，记者看到不少哭闹的小朋友，也看到了好几位抹眼泪的家长。课间学生户外活动时，还有爷爷奶奶站到栅栏边，偷偷观察孩子的动向。

接连两天，在武汉市实验幼儿园、丽晶幼儿园等许多园门口，都有这样的孩子哭闹、父母狠心“逃离”场景。



奶奶要进园内当义工



据了解，一位奶奶不忍心看孙子哭闹，向幼儿园提出每月多交300元，进园内当义工，这样可以照顾好孙子。

园方表示理解奶奶的想法，但婉拒其当义工的要求。思桥国际幼儿园副园长马骅介绍，刚入园的孩子哭闹很普遍，突然进入一个陌生环境，会有明显的“分离焦虑”，哭闹主要发生在早上入园、吃午饭、午睡三个时间段。

记者看到，在幼儿园小（一）班，一批中班的小哥哥姐姐，在老师带领下集体来看望弟弟妹妹，拍手、拥抱、拍照，挂着泪珠的“哭宝”们慢慢止住了眼泪。马骅老师说，老师有不少方法可以帮到孩子，比如给孩子有吸引力的积木、讲故事、听唱孩子熟悉的歌等。

武汉市教科院幼教专家陈红梅表示，相比之下，读过亲子班的小朋友比没读过亲子班的孩子不容易哭。家长应注重对孩子独立能力的培养，平时不娇惯的孩子更容易适应幼儿园生活。而家长表现越心软，孩子会适应得越慢。

一些幼儿园老师还建议，由爸爸送孩子上幼儿园，因为爸爸比较理性，不会像妈妈和祖辈那样犹豫不决。





