“洪荒之力”热词频现幼儿园开学听“哇”声一片三尺讲台上动人故事多图文：武纺大新生报到先考防骗知识广告：动向新闻
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 第8版 教育
·“洪荒之力”热词频现
·幼儿园开学听“哇”声一片
·三尺讲台上动人故事多
·图文：武纺大新生报到先考防骗知识
·广告：动向新闻
楚天都市报电子版
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8 教育 2016.9.4 星期日
大学迎新标语越来越有创意
“洪荒之力”热词频现
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者周治涛 通讯员吴田芳 刘姣姣）昨日，武汉工商学院迎新现场，“洪荒之力”“小别离”“大目标”等网络热词组成的迎新标语横幅，吸引新生纷纷围观拿手机拍照分享点赞。
    “今天与父母的小别离，只为实现明天的大梦想”“小鲜肉们，来学校一起使出洪荒之力吧”“我们不会先定一个小目标，只会定一个大目标：愿陪伴所有的学生成长成才”……众多迎新标语都撷取网络热词，更显励志。校商务英语专业的新生徐凌宇，看到“洪荒之力”，马上联想到中国奥运选手傅园慧的表情包，他说：“大学里的标语可以这样活泼、俏皮，我很喜欢。”
    学校迎新人员介绍，现在的新生大多是95后甚至00后，个性更鲜明，更有互联网时代特点，“我们希望大学留给他们的第一印象也是富有创意、紧跟时代发展”。


 