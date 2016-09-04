查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第8版 教育 ·“洪荒之力”热词频现 ·幼儿园开学听“哇”声一片 ·三尺讲台上动人故事多 ·图文：武纺大新生报到先考防骗知识 ·广告：动向新闻 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 时事 第11版 : 文娱 第12版 : 体育 第13版 : 茶馆 第14版 : 活法 第15版 : 脸谱 第16版 : 绽放20年“健康相伴” 第2版 : 聚焦G20杭州峰会 第3版 : 要闻 第4版 : 关注 第5版 : 评论 第6版 : 现场 第7版 : 经济 第8版 : 教育 第9版 : 健康 · “洪荒之力”热词频现 · 幼儿园开学听“哇”声一片 · 三尺讲台上动人故事多 · 图文：武纺大新生报到先考防骗知 · 广告：动向新闻 8 教育 2016.9.4 星期日 大学迎新标语越来越有创意 “洪荒之力”热词频现 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者周治涛 通讯员吴田芳 刘姣姣）昨日，武汉工商学院迎新现场，“洪荒之力”“小别离”“大目标”等网络热词组成的迎新标语横幅，吸引新生纷纷围观拿手机拍照分享点赞。

“今天与父母的小别离，只为实现明天的大梦想”“小鲜肉们，来学校一起使出洪荒之力吧”“我们不会先定一个小目标，只会定一个大目标：愿陪伴所有的学生成长成才”……众多迎新标语都撷取网络热词，更显励志。校商务英语专业的新生徐凌宇，看到“洪荒之力”，马上联想到中国奥运选手傅园慧的表情包，他说：“大学里的标语可以这样活泼、俏皮，我很喜欢。”

学校迎新人员介绍，现在的新生大多是95后甚至00后，个性更鲜明，更有互联网时代特点，“我们希望大学留给他们的第一印象也是富有创意、紧跟时代发展”。





